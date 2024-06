Soros-szervezet háttértámogatását élvezi Karácsony Gergely?

A cikkből kiderült, a European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO, magyarul: Választási Megfigyelő Szervezetek Európai Hálózata) egy Montenegróban bejegyzett nemzetközi szervezet, amely Közép-Kelet-Európa és Közép-Ázsia 18 államában választási megfigyeléssel kapcsolatos tevékenységek civil szervezeteit tömöríti. Az ENEMO-t 2001-ben alapították Montenegróban. Összesen 22 tagszervezetből áll. Magyar tagszervezete nincs, hivatalosan Magyarországon nincsenek szervezetként jelen, csupán választási megfigyelőként.

Egyik finanszírozójuk az amerikai NED, amelytől 2020–2022 között összesen 827 616 dollárt kaptak, ebből 218 000 dollárt a 2022-es magyar országgyűlési választásokra.

Arról még nincs infó a honlapjukon, hogy mennyit kaphattak az idei magyar választásokra. A NED neve nem ismeretlen Magyarországon, hiszen a dollárbaloldal-botrányban is előkerültek mint a magyar baloldal egyik finanszírozója, de Gulyás Márton Partizánját is sok millió forintnyi dollárral pénzelték. Ahogy a Political Capitalt is.

Forrás: Tűzfalcsoport

Az amerikai Demokrata Párthoz kötődő National Democratic Institute-tól (NDI) 2019–2022 között közel 1,6 millió dollárt kapott az ENEMO, ebből 350 ezret a 2022-es magyar választásokra. Arról még nincs infó a honlapjukon, hogy mennyit kaphattak az idei magyar választásokra. A Tűzfalcsoport hangsúlyozta, az NDI szintén az amerikai demokraták agytrösztjeként, háttérintézeteként működik, egyik finanszírozója a Soros-féle Open Society.