Migránsok és fegyveres embercsempészek a magyar határ közelében

A szerb belügyminisztérium egységei több, egymástól független akcióban két külföldi állampolgárt tartóztattak le, és 14 illegális migránst gyűjtöttek be – tájékoztat a szabadkai rendőrség. A vajdasági Pannon Rádió és Televízió arról ír, hogy a gyanú szerint a szerb–magyar államhatárhoz tartottak a bevándorlók, hogy illegálisan Magyarország területére lépjenek.

Visszatérnek a migránsok szerb–magyar határ közelében lévő erdőbe? (Fotó: Magyar Nemzet)

A Tőzegbányának nevezett részen egy harminchárom éves georgiai állampolgárt találtak a rendőrök, aki a közlemény szerint egy belgrádi rendszámú Chryslert vezetett, míg a további ellenőrzés során nyolc török, négy szír és két iraki állampolgárt találtak a járműben. A rendőrség gyanúja szerint nekik fizetni kellett volna a magyar határig történő szállításért, majd annak illegális átlépéséért.

A gyanúsítottat illegális határátlépés és embercsempészet gyanúja miatt 48 órára őrizetbe vették, majd bűnügyi feljelentést tettek ellene.

Egy másik akcióban, amelyet szintén ezen a területen hajtottak végre, egy fegyveres afgán állampolgárra bukkantak a belügyminisztérium tagjai. A gyanúsítottnál pisztoly és töltény is voltk. Őt is 48 órás őrizetbe helyezték fegyver és robbanóanyag illegális előállítása, birtoklása, valamint fegyverkereskedelem gyanúja miatt – közölte a hatóság.

A migránsok uralták a szerb–magyar határ környéki erdőt

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az elmúlt hónapok kivételével szinte háborús állapotok uralkodtak a magyar–szerb határ mentén. Az embercsempészek és a migránsbandák uralták az erdős területeket, ahova a helyiek be sem merték tenni a lábukat. A lövöldözések is mindennapossá váltak, s a helyzet később annyira eldurvult, hogy a vajdasági települések központjában is éles lőfegyverekkel támadtak egymásra az illegális bevándorlók. Ezeknek az eseteknek több halottja és sérültje is volt.

Az éveken át tartó rettegésnek tavaly októberben lett vége, egy három áldozatot követelő horgosi leszámolás után Alekszandar Vucsics szerb államfő kijelentette:

A migránsok nem használhatják fel a területünket konfrontációra, gondoskodunk ennek leállításáról, ha kell, a hadsereget is bevonjuk… Be fogjuk ezt fejezni.

A következő napokban aztán a rendőrség, a csendőrség és a katonaság egységei soha nem látott akciót indítottak a határ menti térségben, méterről méterre tisztították meg az erdőt.

A migránsokat elszállították, fegyvereiket lefoglalták, ideiglenes tákolmányaikat lebontották. A helyiek most attól tartanak, hogy a migránsok visszatérnek, s a pár hónapnyi nyugalom után megint a félelem lesz az úr a határ menti településeken.

Borítókép: Migránsok Szabadkán 2023 októberében (Fotó: Magyar Nemzet)