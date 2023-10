A szerb katonaságot is bevethetik a horgosi migránslövöldözés miatt

A megsebesült migráns orvosi segítséget kapott, és a rendőrség továbbra is intenzív munkát végez az esemény minden tényének és körülményének feltárása érdekében – áll a közleményben. A hat előállított illegális bevándorlót 48 órás őrizetbe helyezték.

Közben a szerb államfő is reagált a horgosi helyzet eldurvulására. Alekszandar Vucsics egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy szükség esetén Szerbia a katonaságot is kivezényli a szerb–magyar határhoz, hogy megakadályozza a migránsok közti leszámolásokat. A szerb elnök hozzátette: nem használhatják bűncselekmények elkövetésére az ország területét a bevándorlók.

A migránsok nem használhatják fel a területünket konfrontációra, gondoskodunk ennek leállításáról, ha kell, a hadsereget is bevonjuk. Nyilvánvaló, hogy nincs minden a legnagyobb rendben. Be fogjuk ezt fejezni. Jó nekünk Belgrádban, ahol a biztonság rendkívül magas, magasabb, mint az összes európai nagyvárosban, de mit tegyenek az emberek Horgoson és Magyarkanizsán?

– kérdezte Vucsics.

Mint kiemelte, szükség esetén más országok is bevetették a katonaságot, hozzátéve, hogy majd meglátja mindenki ebben az esetben, hogy ezek a bűnözők és embercsempészek hogyan tűnnek el egy nap alatt arról a területről. Vucsics azt üzente, így vagy úgy, de gondoskodni fognak a helyzet megoldásáról. Természetesen aggódnak az emberek – mondta Vucsics, aki hozzátette, hogy Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével is beszél erről. Kiemelte: ezen a területen szerbek és magyarok is élnek.

Megbízom a szerb rendőrökben, de ennek ellenére azt mondtam Bratiszlav Gasics miniszternek, hogy vagy megtesznek mindent, amit kell, vagy mondják szépen azt, hogy nem képesek erre. Engedjék át a helyet, kivezénylem a katonaságot és megtisztítunk mindent, őrizetbe vesszük és rács mögé helyezzük őket

– nyilatkozta újságírói kérdésre válaszolva az elnök a Pink szerb televízió műsorában.

Borítókép: A szerb rendőrség által lezárt egykori Bácska birtok és a környéke Horgos közelében, ahol migránsok lövöldöztek 2023. október 27-én (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)