További probléma azonban az is, hogy vannak, akik a Boszniába való belépéskor elkerülik magát a regisztrációt is, mert csak az EU országaiba akarnak menni. Ez pedig azt jelenti, hogy a hatóságok gyakorlatilag azt sem tudják, kik rejtőznek meg az erdőkben vagy az elhagyatott házakban. Ennek ellenére idén hivatalosan is nőtt a Boszniában tartózkodó bevándorlók száma. 2023 első hét hónapjában hatezerrel több migráns érkezett a balkáni államba, mint tavaly, amikor is tízezer bevándorlót jegyeztek fel ezen időszakban.