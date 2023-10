Izraelnek nem két, hanem sokfrontos háborúra kell felkészülnie, Európa pedig preventív öngyilkosságot követ el, hangzott el a 48 perc – házigazda Lánczi Tamás című műsorban csütörtökön este az M1 aktuális csatornán. Lánczi Tamás a Közel-Kelet és Európa jövőjéről is kérdezte Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértőt, aki Izraelben él, így személyes tapasztalatokkal rendelkezik – írja az MTI. A Híradó.hu beszámolója szerint a házigazda a szárazföldi támadás elmaradásának esélyéről is kérdezte vendégét, aki azt válaszolta, hogy itt egy társadalom konfliktusáról van szó, ezért nem tudja elképzelni, hogy az izraeli kormány lefújná a szárazföldi támadást.

Ha az állam nem vesz elégtételt, a társadalom fog elégtételt venni

– fogalmazott a szakértő, felidézve, hogy a Hamász terroristái bestiális módon gyilkoltak, raboltak, élve égettek el embereket.

Lánczi Tamás azt a kérdést is feszegette: nem lehet, hogy Izrael nem kellően szuverén ahhoz, hogy önmaga döntsön arról, mikor milyen jellegű ellencsapást fog végrehajtani, hanem ehhez ki kell kérni a nagy testvér, vagyis az Egyesült Államok jóváhagyását. Robert C. Castel erre azt felelte, hogy Izraelnek egy nagyon erős koalíciós egységre kell vigyáznia a nemzetközi térben, és az országnak Irán mellett még további ellenségei is vannak, ezért rendkívül fontos, hogy a koalíciós partnerekkel megmaradjon az egység.

Izrael és az Egyesült Államok érdek- és szándékközösségben van

– fűzte hozzá a házigazda, aki szerint most megméretik az Egyesült Államok is, hiszen a legfontosabb szövetségesét támadták meg.

Lánczi Tamás a beszélgetés során párhuzamot vont az 1939–40-ben zajló furcsa háború és a közel-keleti helyzet között, hiszen Izrael is elszenvedett egy véres támadást, ám a reakció várat magára. A szakértő ezt nagyon jó példának ítélte, mint mondta, a szárazföldi manőver politikai és katonai okok miatt késlekedik.

Mint mondta, az egyik ok, hogy a túszok kiszabadítását meg kell próbálni, a másik, hogy az amerikaiak kívánságát is tiszteletben kell tartani, akik azt kérik, várjanak a támadással, a harmadik pedig, hogy Izrael nem volt felkészülve egy ilyen háborúra.

Lánczi Tamás megkérdezte vendégétől, hogy vajon Izraelnek kétfrontos háborúra kell-e készülnie, utalva arra, hogy a Hezbollah legalább olyan veszélyes a zsidó államra nézve, mint a Hamász. Erre vendége azt válaszolta, hogy egy belső és egy külső tűzgyűrű is létezik. Mint mondta, a belső tűzgyűrű az izraeli arab lakosság. a külső pedig Libanonban, Szíriában, Jemenben és Iránban van. A műsorban a magyar túszokkal kapcsolatban a szakértő rámutatott, hogy nem civilizált ellenféllel állnak szemben, nem adják ki a túszok listáját, nem lehet tudni, hogy ki él még.

Arra a kérdésre, hogy mi, európaiak mit tanulhatunk abból, ami most Izraelben történik, Robert C. Castel azt mondta, hogy Libanonban gyakorlatilag megvalósult az összes progresszív álom, az jön-megy a határon , aki akar, nincs nemzeti öntudat, állandó a harc a különböző vallású és etnikai csoportok között.

Lánczi Tamás a Híradó. hu beszámolja szerint emlékeztetett arra, hogy az Izraelt ért támadás után az EU megháromszorozta a Palesztinának folyósított támogatásokat. Erre Robert C. Castel úgy reagált:

Európa ezzel preventív öngyilkosságot követ el.

Borítókép: Izraeli Merkava harckocsi Észak-Izraelben, a libanoni határ térségében 2023. október 26-án (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)