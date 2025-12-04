FTCNB IGruber Zsombor

Élete szezonját futja, mégsem teljesen elégedett a Ferencváros fiatalja

Határozott vállalkozás, pontos kivitelezés. A Puskás Akadémia otthonában vasárnap 2-1-re nyerő FTC támadója, Gruber Zsombor maga értékesítette a buktatásáért megítélt büntetőt, a gól pedig sokat is jelent számára, hiszen volt klubja ellen volt eredményes. Nyolcadik találatát szerezte ebben a fél évben, ez eddigi pályafutása legjobb szezonja, a 21 éves játékos mégsem elégedett. A Fradi csütörtökön Kisvárdán pótolja elmaradt mérkőzését.

Hatos Szabolcs
2025. 12. 04. 5:20
Gruber Zsombor az őszi idényben eddig nyolcszor volt eredményes a magyar NB I-ben, ám ennyinél nem állna meg, további gólokra vágyik. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
Különleges élményben volt része az FTC fiatal támadójának. Gruber Zsombor vasárnap nevelőklubja, a Puskás Akadémia ellen lépett pályára, és a meccs 60. percében be is talált, miután maga értékesítette az ellene elkövetett szabálytalanságért megítélt tizenegyest. Ez is kellett a bajnokcsapat idegenben elért 2-1-es sikeréhez.

Gavriel Kanikovszki és Gruber Zsombor góljának köszönhetően 2-1-re nyert az FTC vasárnap a Puskás Akadémia vendégeként
Gavriel Kanikovszki és Gruber Zsombor góljának köszönhetően 2-1-re nyert az FTC vasárnap a Puskás Akadémia vendégeként (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Gruber Zsombor nem gondolkodott, csak lőtt

A háromszoros magyar válogatott Gruber Zsombor először vette be a Puskás kapuját, mióta a Ferencváros mezét viseli. Adta magát a kérdés – egyébként is ő volt kijelölve, esetleg kifejezetten ragaszkodott hozzá, hogy elvégezhesse a büntetőt?

– A szezon elején ki lettek jelölve a rúgók. Az első számú Barni (Varga Barnabás – a szerk.), ha ő nincs a pályán, utána én következem – árulta el a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Fradi-játékos, aki Varga hiányzása miatt jó pozícióban volt. – Felcsúton nem nagyon gondolkodtam, én szerettem volna rúgni. Ezúttal nem is volt semmi kommunikáció kívülről, mindenki elfogadta, hogy így lesz. Hiányzott ez a gól a lelkemnek, jó érzés volt, de közben mégsem, mert korábban sokat kaptam a Puskástól. Ugyanakkor most már a Fradiért játszom, érte harcolok, és örülök, hogy én is hozzájárulhattam ahhoz, hogy sikerült megszereznünk a három pontot.

Felcsút, 2025. november 30. Gruber Zsombor (b), a Ferencváros játékosa gólt lő, szemben Szappanos Péter, a Puskás Akadémia kapusa (j) a Fizz Liga 15. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. november 30-án. Arénában 2025. november 30-án. MTI/Hegedüs Róbert
Szappanos Péter a másik irányba indult, Gruber Zsombor értékesítette a tizenegyest Felcsúton (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


Máris túlszárnyalta a legjobb szezonját

Gruber Zsombor jelenleg nyolcgólos a bajnokságban, csapattársai közül ennél többet csak a tízgólos Varga Barnabás eredményesebb.

– Sosem vagyok elégedett – szögezte le Gruber.

Lehetne ez több is, emlékszem, volt olyan meccs, ahol nem értékesítettem a helyzeteimet, de elégedetlen sem lehetek, boldog vagyok, hogy van már nyolc gólom. Eddig a legtöbb, amit egy szezon alatt szereztem az NB I-ben, hat volt. Minél többet szeretnék szerezni. Örülök neki, hogy kijött a lépés, ezen az úton szeretnék továbbmenni.

 

A jó bajnoki szereplésen át vezet az út az El-meccsekig

A Puskástól 2024 telén átigazolt , ám előbb Zalaegerszegre, majd az MTK-hoz is kölcsönadott Gruberrel kapcsolatban a legnagyobb kérdés, hogy mennyi lehetőséget kap a gólszerzésre. A vezetőedző, Robbie Keane az élvonalban számít a kölcsönadásból visszatért labdarúgóra, aki egy bajnokit leszámítva eddig valamennyi meccsen pályára léphetett (többször csereként), az Európa-ligában viszont eddig ötből csak egy meccset jutott szóhoz.

Gruber Zsombor főként a bajnoki mérkőzéseken kap lehetőséget Robbie Keane-től.
Gruber Zsombor főként a bajnoki mérkőzéseken kap lehetőséget Robbie Keane-től (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

– Szeretnék pályára lépni az Európa-ligában is minél többször, de úgy vagyok vele, hogy ha a bajnokságban kapok lehetőséget, akkor állok elébe, amikor a pályára kimegyek, szeretnék mindent megtenni azért, hogy jól szerepeljen a csapat. Remélem, hogy javul a helyzetem, és az Európa-ligában is többet játszhatok, de tudom, hogy ehhez előbb a bajnokságban kell jól teljesítenem – magyarázta Gruber.

A 14 mérkőzés után 25 pontos Ferencváros ezen a héten kétszer is NB I-es meccset vív: csütörtökön idegenben, vasárnap hazai pályán mérkőzik meg a tabella negyedik helyén 23 ponttal álló Kisvárdával.

Előbbi találkozó egy augusztusról elhalasztott bajnoki pótlása. A címvédő egyesület játékosai szerdán még Budapesten edzettek, a tréning után viszont a Szabolcs vármegyei város felé vették az irányt.

– A Kisvárda okozott már problémát nem egy csapatnak az ősszel, eddig jól szerepelt, látható, hogy eléggé össze lett rakva az a csapat. Nehéz meccsre számítok, de ha részünkről mindenki beleáll keményen a mérkőzésbe, akkor az lehet, amit mi szeretnénk – mondta előzetesen Gruber Zsombor.

A Kisvárda–Ferencváros bajnoki 18 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti.

Gruber-gól a Puskás Akadémia kapujában:

