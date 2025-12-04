Élete szezonját futja, mégsem teljesen elégedett a Ferencváros fiatalja

Különleges élményben volt része az FTC fiatal támadójának. Gruber Zsombor vasárnap nevelőklubja, a Puskás Akadémia ellen lépett pályára, és a meccs 60. percében be is talált, miután maga értékesítette az ellene elkövetett szabálytalanságért megítélt tizenegyest. Ez is kellett a bajnokcsapat idegenben elért 2-1-es sikeréhez.

Gavriel Kanikovszki és Gruber Zsombor góljának köszönhetően 2-1-re nyert az FTC vasárnap a Puskás Akadémia vendégeként (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Gruber Zsombor nem gondolkodott, csak lőtt

A háromszoros magyar válogatott Gruber Zsombor először vette be a Puskás kapuját, mióta a Ferencváros mezét viseli. Adta magát a kérdés – egyébként is ő volt kijelölve, esetleg kifejezetten ragaszkodott hozzá, hogy elvégezhesse a büntetőt?

– A szezon elején ki lettek jelölve a rúgók. Az első számú Barni (Varga Barnabás – a szerk.), ha ő nincs a pályán, utána én következem – árulta el a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Fradi-játékos, aki Varga hiányzása miatt jó pozícióban volt. – Felcsúton nem nagyon gondolkodtam, én szerettem volna rúgni. Ezúttal nem is volt semmi kommunikáció kívülről, mindenki elfogadta, hogy így lesz. Hiányzott ez a gól a lelkemnek, jó érzés volt, de közben mégsem, mert korábban sokat kaptam a Puskástól. Ugyanakkor most már a Fradiért játszom, érte harcolok, és örülök, hogy én is hozzájárulhattam ahhoz, hogy sikerült megszereznünk a három pontot.

Szappanos Péter a másik irányba indult, Gruber Zsombor értékesítette a tizenegyest Felcsúton (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)



Máris túlszárnyalta a legjobb szezonját

Gruber Zsombor jelenleg nyolcgólos a bajnokságban, csapattársai közül ennél többet csak a tízgólos Varga Barnabás eredményesebb.

– Sosem vagyok elégedett – szögezte le Gruber.

Lehetne ez több is, emlékszem, volt olyan meccs, ahol nem értékesítettem a helyzeteimet, de elégedetlen sem lehetek, boldog vagyok, hogy van már nyolc gólom. Eddig a legtöbb, amit egy szezon alatt szereztem az NB I-ben, hat volt. Minél többet szeretnék szerezni. Örülök neki, hogy kijött a lépés, ezen az úton szeretnék továbbmenni.

A jó bajnoki szereplésen át vezet az út az El-meccsekig

A Puskástól 2024 telén átigazolt , ám előbb Zalaegerszegre, majd az MTK-hoz is kölcsönadott Gruberrel kapcsolatban a legnagyobb kérdés, hogy mennyi lehetőséget kap a gólszerzésre. A vezetőedző, Robbie Keane az élvonalban számít a kölcsönadásból visszatért labdarúgóra, aki egy bajnokit leszámítva eddig valamennyi meccsen pályára léphetett (többször csereként), az Európa-ligában viszont eddig ötből csak egy meccset jutott szóhoz.