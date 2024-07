Orbán Viktor a béke megteremtésén dolgozik

Orbán Viktor békét ígért a választáson, most pedig a béke megteremtésén dolgozik – hívta fel a figyelmet lapunk érdeklődésére Lajkó Fanni. Az Alapjogokért Központ elemzője kifejtette: ennek első és egyik legjelentősebb lépése az európai parlamenti választás utáni napokban megkötött megállapodása a NATO-főtitkárral, Jens Stoltenberggel – amit később Mark Ruttevel is megerősített –, miszerint Magyarország távol marad azoktól az Ukrajnának nyújtott támogató műveletektől, ami a háború eszkalálódásához vezethet.

Ezzel a magyar miniszterelnök bebiztosította Magyarországot abban a tekintetben, hogy kimarad a háborúból

– emelte ki a szakértő.

– A nemzeti érdek érvényesítése után a következő lépés a nemzetközi színtéren zajlik, ahol a többi európai tagállami vezetőt és a háborúban álló feleket kell kijózanítani a háborús pszichózisból és a tárgyalóasztalhoz terelni. Ebben erőteljesen szerepe lehet a magyar miniszterelnöknek, akinek sikeres diplomáciai érzékét az elmúlt napok eseményei is alátámasztották – fejtette ki a szakértő.

Az M1-nek adott interjújában Orbán Viktor arról is beszélt: az amerikai elnökvitában világosan megmondta a konzervatív vagy republikánus elnökjelölt, Donald Trump, hogy ő 24 órán belül véget fog vetni az ukrajnai háborúnak.

Tehát ha ő győz, akkor minimum tűzszünet lesz, hogy abból lesz-e aztán tartós béke, az a jövő zenéje, de hogy nem az lesz, ami most van, az bizonyos. És ezért Európának föl kell készülni arra a helyzetre, gyorsan, hogy előbb-utóbb az amerikaiak és az oroszok tárgyalni fognak egymással

– fogalmazott a miniszterelnök.

Lajkó Fanni arra is rámutatott:

A béketeremtés egy fontos és szimbolikus lépése volt Orbán Viktor ukrajnai látogatása, ami közelebb hozta a feleket egymás megértésében. Ez egy olyan találkozó volt, ahol – a többi nyugati vezetővel való egyeztetéstől eltérően – a halálos fegyverek küldése helyett a tűzszünet mielőbbi elérése volt fókuszban.

– Az időpontot pedig szintén szimbolikus – tette hozzá –, hogy a magyar uniós elnökség kezdetén történt mindez, ami előrevetíti a magyar célkitűzéseket az elkövetkező fél évre, ami nem más, mint a béke megteremtése. Ennek az egy célnak az elérésével az összes többi prioritás is teret nyerhet. Mint mondta,

Ha nincs egy háború, ahova eurómilliókat és fegyvereket kell küldeni és ha nincs egy elhibázott szankciós politika, amivel Európa a saját gazdasági helyzetét nehezíti meg, máris egy versenyképesebb Európai Uniót láthatunk az alagút végén, ami a másik fontos prioritása a soros elnökségnek.

Orbán Viktor az M1-nek adott interjújában beszélt arról, hogy a magyar elnökség egyik nagyon fontos célkitűzése az európai versenyképesség megerősítése. – Mi szeretnénk egy nagy versenyképességi megállapodást tető alá hozni – emelte ki.

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a békével minden összefüggésbe hozható, a gazdaságtól kezdve, egészen a bővítéspolitikáig. „Más kérdés, hogy Orbán Viktort az oroszok is elfogadják a békefolyamat közvetítőjeként. Magyarország mindig is világosan kifejezte érdekeit és terveit. Ellentétben a legtöbb uniós országgal, ahol a kommunikáció színterén egy kemény retorika zajlik Oroszországgal szemben, de a háttérben annál is intenzívebben folynak a gazdasági kapcsolatok.

Magyarország kertelés nélkül azon az állásponton volt és van, hogy gazdasági kapcsolatait a nemzeti érdekek szerint alakítja

– tette hozzá.

Ez nem állásfoglalás egyik vagy másik harcoló fél mellett, ez egy állásfoglalás a magyar érdekek, a béke mellett – hangsúlyozta Lajkó Fanni, és hozzátette, ez a hozzáállás elvezethet ahhoz, hogy kevésbé ellenséges hangnemben tudna tárgyalni a két féllel és barátságos iránymutatást adhat a béke felé.

A szakértő ugyanakkor megjegyezte, „ehhez a békét előmozdító megközelítéshez azonban több országra is szükség van, aminek jó kiindulópontja lehet a most formálódó Patrióták Európáért európai parlamenti pártcsalád, ahol a jobboldali pártok a bilaterális viszonyokon túllépve, a brüsszeli színtéren egyesíthetik erejüket egy közös cél érdekében”.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyal Kijevben 2024. július 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)