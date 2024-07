Orbán Viktor békemissziója Moszkvában: a komplett orosz sajtó a magyar miniszterelnök látogatását harsogja

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Orbán Viktor péntek délelőtt Oroszországba érkezett, hogy Vlagyimir Putyin elnökkel tárgyaljon. A hivatalos útról napok óta találgatnak a hazai és a nemzetközi térben, most viszont immáron hivatalos a Putyin–Orbán-csúcstalálkozó létrejötte. Ezt a magyar miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan megerősítette az MTI-nek kiadott közleményében. A vizit horderejét mutatja, hogy Orbán Viktor megérkezése azonnal vezető hírként jelent meg az orosz médiában. A nagy orosz lapok egyöntetűen első helyen számolnak be a fejleményről, így a Kommerszant, a Ria, Tassz, az Izvesztyija vagy a Ren is – szúrta ki a Világgazdaság.

Mit ír az orosz sajtó Orbán Viktor látogatásáról?

A Ria Havasi Bertalan közleményét idézi, amely szerint a békemisszió keretében Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvába érkezett és találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel. Felidézik, hogy július 1-jétől Magyarország tölti be hat hónapon keresztül az EU soros elnökségét. Ennek második napján Orbán Viktor – 12 év után először – Kijevbe látogatott, ahol találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Emlékeztettek rá, hogy az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt írta az X közösségi oldalon, hogy Magyarországnak az EU elnökeként nincs joga az Európai Unió nevében kapcsolatba lépni Oroszországgal. Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője ugyancsak közleményt adott ki, amelyben jelezte, hogy az EU Tanácsa nem adott felhatalmazást Orbánnak, hogy az unió nevében Moszkvába látogasson. Szerinte ilyen útra csak kétoldalú kapcsolatok keretében kerülhet sor.

De a Ria Putyin sajtótitkárának, Dmitrij Peszkovnak az előző napi nyilatkozatát is megismételte. Ő úgy fogalmazott, hogy Putyinnak július 5-én sűrű lesz a munkaideje és a Kremlben tárgyal majd.

Az Izvesztyija azt emelte ki, hogy a két vezető várhatóan megvitatja majd az ukrán válságot. Emlékeztettek rá, hogy Orbán Zelenszkijnek megfontolásra javasolta a tűzszünet lehetőségét, de később a Die Weltwoche magazinnak adott interjújában azt mondta, hogy az ukrán elnöknek nem igazán tetszett a javaslat. Az ukrán államfő azt mondta neki, hogy a múltban negatív tapasztalatai voltak a fegyverszünetről, amelyet Ukrajnára nézve károsnak tart.

A lap jelezte, hogy az Oroszországi Föderáció és Ukrajna közötti tárgyalások utolsó fordulóját még 2022. március 29-én tartották Isztambulban. Akkor az körülbelül három óráig tartott. Később Kijev hivatalosan is felhagyott a Moszkvával való egyeztetéssel. Ugyanezen év október 4-én életbe lépett az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács határozata arról, hogy a Putyinnal való tárgyalások nem engedélyezettek.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az M1 aktuális csatornának Brüsszelben 2024. július 1-jén. Magyarország július 1-jétől december 31-ig tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)