Ezzeket a szavakat mondta ki Matthew Perry közvetlenül a halála előtt

Matthew Perry bemászott a Santa Monica-hegységre néző kerti jakuzzijába, és kimondta azokat a szavakat, amelyek végül a halálához vezettek. A BBC idézi a bírósáfi dokumentumok alapján azt írja, Matthew Perry utolsó szavai ezek voltak: „Shoot me up with a big one” azaz,

Lőjj be egy nagy adaggal

A bírósági dokumentumokból utóbb kiderült az is, hogy a kérés egy nagy adag ketaminra vonatkozott, amely egy vényköteles érzéstelenítő és egy hallucinogén szer, és amelyet depresszió és a szorongás kezelésére alkalmaznak. Aznap ez volt a harmadik ketamininjekciója Matthew Perrynek – írja a BBC.