Itt a német bejelentés, amely dühbe gurítja Moszkvát

Berlin és Washington a júliusi NATO-csúcstalálkozó alkalmával jelentette be, hogy 2026-tól Németországba telepítik az amerikai Tomahawk cirkálórakétákat, amelyek hatótávolsága mélyen Oroszországig terjedhet, valamint az SM–6 légvédelmi rakétákat és az újonnan kifejlesztett hiperszonikus fegyvereket. A döntés Berlinben is okozott meglepetést. Több párt, köztük Olaf Scholz német kancellár szociáldemokratái is bírálták a tervet, és azt követelték, hogy azt terjesszék a parlament elé vitára.

Borítókép: Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma által kiadott, 2018. április 14-én készült képen a USS Monterey irányított rakétás cirkáló látható, amint egy Tomahawk szárazföldi támadórakétát lő ki a Vörös-tengeren (Fotó: AFP/Amerikai Védelmi Minisztérium/Kallysta Castillo)