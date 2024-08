Újabb lépés a világháború felé: Ukrajna felvehet nyugdíjas amerikai F–16-os pilótákat

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszéléseket követően Graham azt mondta, hogy Ukrajna felvehet olyan nyugdíjas F–16-os pilótákat, akik a szabadságért akarnak harcolni.

„Ők (ukránok) az összes NATO-tagországban keresnek majd vadászpilótákat, akik leszereltek, hogy segítsenek nekik, amíg ki nem képezik pilótáikat” – mondta az rbc.ua beszámolója szerint.

Graham szerint így Ukrajna használhatja majd a szövetségesektől korábban átadott F–16-osokat, miközben pilótái kiképzésen vesznek részt.

A pilótákkal kapcsolatos probléma

Ukrajna már megkezdte az első F–16-os vadászgépek átvételét a szövetségesektől. A nyugati média szerint már be is vetették őket az ukrán égbolt védelmére. Davyd Arakhamia, az ukrán parlament (Verhovna Rada) Nép Szolgája-frakciójának vezetője szerint azonban a partnerek több F–16-ost ígértek Ukrajnának, mint ahány pilótát és karbantartót ki tudnak képezni. A The Wall Street Journal július végén arról írt, hogy az Egyesült Államok bővítheti az ukrán pilóták F–16-os-képzését. Erre több lehetőség is van.

Borítókép: Ukrajna első F–16-os vadászrepülőgépei (Forrás: AFP)