A belga főváros lakói félnek és elegük van a migránsokból

Brüsszel már nem olyan, mint volt – mondták a TV2 riporterének a belga főváros lakói. A csatorna Brüsszel több városrészében is forgatott. Míg migránsokkal szinte mindenütt találkoztak, vannak olyan környékek, ahonnan szinte teljesen eltűntek az európai lakók.

A helyiek finoman szólva nem boldogok a belga fővárosban (és egyúttal az Európai Unió székhelyén) uralkodó állapotok miatt. A Tények stábjának nyilatkozó egyik helyi férfi nemcsak nem engedné be a migránsokat az országba, de haza is küldené azokat, akik nem tartják be a törvényeket. Egy nő szerint pedig a bűncselekmények növekvő száma miatt egyre többen félnek. Ha nem muszáj, sötétedés után már ki sem megy az utcára – tette hozzá.

A belgák szerint a legnagyobb problémát az Afrikából és a Közel-Keletről érkezett migránsok okozzák, akik képtelenek beilleszkedni.

Miközben a TV2 Brüsszel legforgalmasabb vasútállomásán forgatott, a háttérben épp elvezettek egy bűnözőt a rendőrök.

Borítókép: Migránsok sátrai (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)