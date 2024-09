„A brandenburgi szociáldemokrata győzelem után Scholz kissé fellélegezhet”

Arra azonban véleményem szerint nagyobb esély van, hogy beveszik a CDU-t is ebbe a kormányba, vagy esetleg elméletileg a kisebbségi kormányzás is elképzelhető. Nem lesz könnyű, hiszen a BSW most már sorozatban harmadszor került királycsináló szerepbe, de ők kifejezetten külpolitikai jellegű követelésekkel állnak elő a tartományi koalíciók támogatása érdekében is. Ilyen például a fegyverszállítások ügye vagy hogy hogyan viszonyuljon a német kormány az amerikai fegyverek német területen való elhelyezéséhez. Ez pedig nehéz helyzetbe hozza mind a CDU-t, mind az SPD-t a különböző tartományokban