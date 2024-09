Ebben az esetben természetesen kénytelenek leszünk meghozni a megfelelő döntéseket, a nyugati agresszorok számára minden következménnyel együtt. Nyugati kollégáink többé nem tudnak majd kibújni a felelősség alól, és minden felelősséget Kijevre hárítani – tette hozzá Vaszilij Nyebenzja.

Oroszország korábban már több fronton is figyelmeztette a Nyugatot a fegyverkorlátozások feloldásának következményeire. Maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is reagált erre a lehetséges döntésre. Ahogy Dmitrij Medvegyev is megfogalmazta, hogy Oroszország felkészült az atomfegyvereinek bevetésére is.

Borítókép: Vaszilij Nyebenzia, az Oroszországi Föderáció állandó ENSZ-képviselője beszél a Biztonsági Tanács ülésén (Fotó: AFP)