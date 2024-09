Letartóztatták a Georgia államban történt iskolai lövöldözés tizenéves elkövetőjének apját

Winder város középiskolájában, az Apalachee High Schoolban az intézmény egyik diákja, a 14 éves Colt Gray szerdán a délelőtti órákban nyitott tüzet az épület folyosóján.

A lövöldözésben két 14 éves diák, Mason Schermerhorn és Christian Angulo, valamint két matematikatanár, a 39 éves Richard Aspinwall és az 53 éves Christina Irimie vesztette életét. Több mint tíz ember megsérült, köztük többen súlyosan.

A támadót az iskola biztonságáért felelős rendőrök néhány perccel a lövöldözést követően megadásra szólították fel, aki ennek eleget téve letette a fegyvert, a felvételek szerint egy puskát. A 14 éves elkövetőt fiatalkorúak büntetőintézetébe szállították, első bírósági meghallgatását pénteken tartják.

A hatóság sajtótájékoztatóján Chris Hosey igazgató elmondta, hogy az 54 éves Colt Grayt kétrendbeli szándékos emberöléssel, négyrendbeli gondatlanságból elkövetett emberöléssel és nyolcrendbeli gyermekbántalmazással gyanúsítják.

Hozzátette, hogy a támadó apját már szerdán őrizetbe vették, de a nyomozás érdekében ezt csak később jelentették be. Georgia állam nyomozó irodájának vezetője arról is beszámolt, hogy csütörtökön az állam más iskoláiban is történtek életveszélyes fenyegetések, amelyek nyomán történtek letartóztatások.

A Georgiai Nyomozó Iroda vezetője korábban nagyon összetettnek nevezte a nyomozást és a közvélemény türelmét kérte ahhoz, hogy megfelelő büntetőeljárást tudjanak megalapozni a nyomozás eredményeként.

Előzőleg a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) bejelentette, hogy már korábban a rendőrség látókörében volt az iskolai lövöldözés elkövetője. A közlés szerint már 2023 májusában meghallgatták Colt Grayt és apját, miután egy névtelen bejelentésben hívták fel a hatóság figyelmét a fiatalra egy interneten megjelent, iskolai lövöldözéssel fenyegető bejegyzéssel összefüggésben. Az akkori meghallgatás arra is kitért, hogy tartanak-e fegyvert otthonukban, amivel kapcsolatban az apa igennel válaszolt, de biztosította a nyomozókat arról, hogy a fegyverhez gyereke nem tud hozzáférni.

Borítókép: Az emberek összegyűlnek, hogy leróják tiszteletüket az Apalachee középiskolában történt tömeges lövöldözés után Winderben, az Egyesült Államokban, 2024. szeptember 5-én (Fotó: AFP)