Sokkoló számok: több százezer bűnöző migráns bujkál az Egyesült Államokban

Az illegális határátlépések megakadályozásáért is felelős Bevándorlási és Vámügyi Végrehajtó (Immigration and Custom Enforcement, ICE) egy republikánus kongresszusi képviselő, Tony Gonzales kezdeményezésére adta ki az adatokat, amelyek azt is tartalmazzák, hogy az országban jogalap nélkül tartózkodók között 222 ezer olyan személy is van, aki ellen bűncselekmény miatt eljárás van érvényben.

A 2024. júliusi adatokból az is kiderül, hogy közülük például 62 ezer emberre testi sértés, 15 ezerre szexuális erőszak, 56 ezerre kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmény, 13 ezerre emberölés, 14 ezerre pedig betörés miatt róttak ki korábban bírósági ítéletet.

A számok azokra a személyekre vonatkoznak, akik nincsenek a hatóság őrizetében, hanem az ország területén élnek, ugyanakkor kitoloncolásukról már döntés született. Az ICE azt is közölte, hogy 2023 májusa óta kilencszázezer kitoloncolást sikerült végrehajtani. A kitoloncolásra váró, de a hatóságok számára nem ismert helyen tartózkodók száma jelenleg 7,4 millió, szemben a 2021. januári 3,7 millióval.

Az adatokat igénylő politikus úgy reagált, hogy, ami nyilvánosságra került, az több mint zavaró. Tony Gonzales szerint a számoknak ébresztőként kellene szolgálniuk a Biden–Harris-adminisztrációnak.

Borítókép: Migránsok 2024. augusztus 12-én New Yorkban (Fotó: AFP)