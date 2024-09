Szijjártó Péter: A kőolajellátás kérdését tilos átpolitizálni

Stratégiai egyetértés van Magyarország és az a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) között abban, hogy az olajellátás nem politikai ügy, és a kőolajellátás kérdését tilos átpolitizálni – közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán kedden, miután Bécsben találkozott Haitam al-Gejsszel, az OPEC főtitkárával.

Szijjártó Péter azt írta: Magyarország kőolaj-importáló országként természetesen függ az olajtermelő országok döntésétől, de legalább ennyire függ azoktól az országoktól, amelyeknek területén keresztül érkezik az olaj Magyarországra, ezért a kőolajtranzit biztonsága stratégiai fontosságú kérdés.

Az OPEC főtitkárával a legmesszemenőbbekig egyetértettek abban: egyetlen ország sem jogosult arra, hogy aláássa bármely másik ország energiabiztonságát, így egyetlen ország sem jogosult arra, hogy a területén áthaladó kőolajvezetékeket monopolizálja, azokat politikai célokra használja fel vagy éppen veszélyeztesse más országok kőolajellátását – közölte a miniszter.

Hozzátette: hétfőn sajnálattal arról kellett tájékoztatnia az OPEC főtitkárát, hogy a közelmúltban Magyarország két szomszédja is politikai alapú döntéseivel hozta nehéz helyzetbe Magyarországot a kőolajellátás biztonságával kapcsolatban. Az OPEC főtitkára teljes szolidaritásáról és egyetértéséről biztosította Magyarországot, megállapodtak, a jövőben is együttműködnek annak érdekében, hogy mindenki számára világos legyen: az energia – benne a kőolajellátás – „nem politikai, hanem fizikai kérdés” – számolt be a Haitam al-Gejsszel folytatott megbeszéléséről Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bécsben tárgyalt (Fotó: AFP)