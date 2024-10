Az emberek a migrációval kapcsolják össze a bűnügyi statisztikákat

Klimawandel rutscht als Sorge immer weiter ab. In der Studie von IPSOS "What worries the world?" von September 2024 liegt der Klimawandel nur noch auf Platz 9. Die größte Sorge weltweit ist die Kriminalität, auch in Deutschland mit 37% Nennung.https://t.co/a8Ag0H8nMG pic.twitter.com/0NjCgFY5ux