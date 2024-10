Brutális videót tettek közzé a légikatasztrófa helyszínéről

Az orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma közlése szerint a kényszerleszállás következtében mind a négy fedélzeten tartózkodó személy életét vesztette – számoltunk be a balesetről tegnap. Ma, a fotók után egy videót is közre adtak, ami jól mutatja, mekkora pusztítást végzett a helikopter az erdőben is, ahol lezuhant.

De ma sem maradtunk légikatasztrófa nélkül. Egy An–2-es típusú repülőgép kényszerleszállást hajtott végre Oroszország Sztavropoli területén. A fedélzeten kilenc utas tartózkodott, köztük egy nyolcéves gyermek. A balesetben négyen sérültek meg, közülük hármat kórházba szállítottak. Halálos áldozatról nem érkezett jelentés.

Nyikolaj Bondarenko, a Predgornij körzet vezetője a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a gép parancsnoka és egy fiatal nő is megsérült a kényszerleszállás során. Az előzetes információk szerint a repülőgép teljesítménye csökkent, ami a kényszerleszálláshoz vezetett.

Az orosz katasztrófavédelem közleménye szerint a baleset „kemény landolásként” jellemezhető. Bondarenko a helyszínről készült felvételeket is megosztott, amelyek szemléltetik a baleset körülményeit.

Az eset pontos okainak kivizsgálása folyamatban van. Az orosz hatóságok további részleteket ígértek a vizsgálat előrehaladtával. A kényszerleszállás ellenére szerencsés kimenetelűnek tekinthető az eset, mivel minden utas túlélte, és a sérültek ellátása azonnal megkezdődött.

Az An–2-es, más néven „Annuska”, egy szovjet gyártmányú többcélú repülőgép, amelyet gyakran használnak rövid távú utasszállításra és teherszállításra különösen nehezen megközelíthető területeken.

Borítókép: Felismerhetetlenségig összeroncsolódott helikopter. Egy Mi–2 helikopter kényszerleszállást hajtott végre, amelynek során négyen életüket vesztették. (forrás: Oroszországi Föderáció Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma)