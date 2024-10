Izrael újabb csapatokat küld Libanonba, a civileket távozásra szólították fel

A hivatalos Telegram-csatornáján közzétett üzenetében az izraeli hadsereg (IDF) ezt közölte:

A 36. hadosztály, köztük a Golani-dandár, a 188. páncélosdandár, a 6. gyalogdandár katonái és további erők csatlakoznak a Hezbollah dél-libanoni terrorcélpontjai és terrorista infrastruktúrája ellen hétfőn megkezdett korlátozott, lokalizált, célzott rajtaütésekhez.

Olaf Scholz német kancellár eközben szerdán felszólította Iránt és a Hezbollahot, hogy haladéktalanul fejezzék be Izrael elleni támadásaikat, és arra figyelmeztetett, hogy Irán az egész térség fellángolását kockáztatja, írta a The Times of Israel.

Scholz hozzátette: Németország továbbra is együttműködik partnereivel a tűzszünet érdekében.

איראן עשתה הערב טעות גדולה - והיא תשלם על כך. pic.twitter.com/B2yppgGqcE — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 1, 2024

Nagy hibát követtek el, és meg fognak fizetni érte.

Figyelmeztette korábban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Teheránt, írta az Origó.

#عاجل ‼️ انذار إلى سكان القرى في جنوب لبنان: البياضة, بيوت السياد, الراشيدية, معشوق, البص, شبريحا, طير دبا, البرغلية, مخيم القاسمية, نبي قاسم, برج رحال, العباسية, معركة, عين بعال, محرونة, بافلية, ديركيفا, صريفا, ارزون, دردغيا, ضهر برية جابر, جبل العدس, شحور, برج الشمالي



⭕️نشاطات… pic.twitter.com/XRbVdgTBQZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2024

Az izraeli hadsereg figyelmeztetés adott ki a dél-libanoni falvak lakóinak miszerint a Hezbollah tevékenysége arra kényszeríti az IDF-et, hogy erőteljesen lépjen fel ellene. Az IDF arra kérte a civileket, hogy a biztonságuk érdekében hagyják el a támadás térségében lévő otthonaikat.

Az Irán-barát jemeni húszik közleményükben kijelentették, hogy nem haboznak kiterjeszteni Izrael elleni hadműveleteiket. A Reuters jelentése szerint a jemeni lázadók az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság hajózási érdekeit is veszélyeztetik, mivel e nemzetek támogatják Izraelt. A húszik azt állították, hogy egy mélyen Izraelben lévő katonai állást céloztak meg rakétájukkal, írta a The Guardian.

A közel-keleti konfliktus szélesedik, a válság egyre erősebben érezhető Libanonban és Ciszjordániában.

Európában is érződik a feszültség. A dán rendőrség az elmúlt órákban közölte, hogy nyomozást folytat két robbantás miatt, amelyek a koppenhágai izraeli nagykövetség közelében történtek. „Túl korai megmondani, hogy van-e kapcsolat” – mondta a rendőrség, hozzátéve, hogy senki sem sérült meg.