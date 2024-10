Nicolas Sarkozy: Franciaországnak mindent meg kell változtatnia

A mostani eset után a gyanúsítottat Svájcban tartóztatták le, a kormány hamar kiadta a migránst Franciaországnak.

A szörnyű gyilkosság után egyre többen követelik az országban a bevándorlás drasztikus reformját. A napokban Nicolas Sarkozy volt francia elnök is csatlakozott azokhoz, akik változást szeretnének.

„A bevándorlás probléma” – jelentette ki a politikus, és hozzátette:

Mindent meg kell változtatnunk.

Sarkozy több lehetséges reformterületet is felvázolt. Mint mondta, el kell utasítani minden menedékkérelmet azoktól a migránsoktól, akik illegálisan érkeztek Európába, a Földközi-tengeren átkelve Afrikából. Arról is beszélt, hogy minden európai országnak olyan követelményeket kell állítani, amelyek alapján az állítólagos menekülteknek már azelőtt be kell adniuk menedékkérelmüket, hogy belépnének az Európai Unió területére.

A volt francia elnök uniós szintű reformot is sürgetett, mondván, hogy a bevándorlási politikával és a schengeni térség ellenőrzésével kapcsolatos döntéseket

nem a brüsszeli eurokratákra kellene bízni, hanem a 27 tagállam nemzeti szintű belügyminisztereiből álló új testületre, ami valószínűleg sokkal szigorúbb migrációs ellenőrzéseket eredményezne.

Végül Sarkozy kiemelte, hogy az illegális migráció kérdésének egyetlen tartós megoldása az európai támogatású gazdasági fejlődés lesz Afrikában, amely politikát Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is támogatta.

Sorsunk összekapcsolódik

– mondta Sarkozy Afrikáról.

Borítókép: Nicolas Sarkozy volt francia elnök (Fotó: AFP)