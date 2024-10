Több mint 40 millió amerikai már leadta szavazatát

Márpedig úgy tűnik, idén minden eddiginél népszerűbb a korai szavazás. A fontos csatatér államként kiemelt figyelmet élvező Georgiában például kétmillió felett jár a leadott szavazatok száma, országosan pedig már a 43 milliót is meghaladta – számol be róla a The Wall Street Journal amerikai napilap.