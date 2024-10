Zelenszkij atomfenyegetése után Oroszország felkészül a végső háborúra

A gyakorlat célja az egység harckészültségének és hatékonyságának felmérése, különös tekintettel a parancsnoki és irányítási pontok működésére. A gyakorlat során a mobil rakétakomplexumok személyzete akár 100 kilométeres meneteket is végrehajthat, valamint gyakorolják a rakéták telepítését, álcázását és védelmét. Az egységeknek fel kell készülniük különböző légi támadások és felderítő-diverzáns csoportok elleni védekezésre is. Történik mindez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök atomfegyverrel való fenyegetésének másnapján. A gyakorlatról videót is közreadtak, amit a cikkünk végén közlünk.

Zelenszkij kijelentése után az orosz Stratégiai Rakétaerők Parancsnoksága átfogó gyakorlatot tart a Tver régióban található rakétaegységnél (Fotó: Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma)

Zelenszkij ultimátuma