A rendőrség mentette ki a HírTV tudósítóját a brüsszeli agresszív szélsőbaloldali tüntetők közül + videó

Néhány száz erőszakos antifasiszta meg akarta akadályozni szerda este, hogy a francia Nemzeti Front és Patrióták Európáért pátszövetség elnöke bemutassa frissen kiadott könyvét a brüsszeli Magyar Házban. A szélsőbaloldali tüntetők annyira erőszakosak voltak, hogy a rendőrség kénytelen volt hermetikusan lezárni a környéket, és rohamrendőrökkel védeni az épületet. A feldühödött tüntetők többször a rendőrökre támadtak, és egy ideig a könyvbemutatón résztvevők sem tudták elhagyni a környéket, valamint a munkájukat végző újságírókat is megfenyegették az antifák.

A HírTv egyik tudósítója, Bugnyár Zoltán is a helyszínen volt, aki a csatorna Napi Aktuális című műsorában be is számolt a brüsszeli történésekről. A tudósító felvételeket is készített a helyszínen, ahova „álruhában” jutott be a tömegen keresztül.

– Gyakorlatilag álruhában voltam, mint Mátyás király, felhúztam a sálam, ahogy láttam ezt a tüntetőktól és akkor egészen közelről tudtam a telefonommal felvételeket készíteni, majd amikor a vízágyúkkal hátrébb szorították a tömeget, egészen közel tudtam jutni a rendőrsorfalhoz.

– mondta Bugnyár Zoltán. Hozzátette: a tüntetők nagyon agresszívek és félelemkeltőek voltak.

– Tudósító felidézte, hogy miután elmondta a bejelentkezését néhány tüntető odalépett hozzá és lefasisztáza őt is és a HírTV-t is. Elmondása szerint vélhetően az Ilaria Salis-ügy miatt ismerték fel a mikrofonszivacsot.