Erősödött Magyarország befolyása Donald Trump győzelmével

Köztudott, hogy az európai vezetők között egyedül Orbán Viktor állt ki mindig is nyíltan és feltétlenül Donald Trump mellett. Az európai elit még a legutolsó percekben is Trump ellenlábasának drukkolt, így hideg zuhanyként érte őket Trump megválasztása. Most viszont mindenki keresi a kapcsolatot az új amerikai elnökhöz és Orbán Viktorhoz. A magyar miniszterelnök volt az egyik első, akivel Trump maga kereste megválasztása után a kapcsolatot. Ez a közelség az új amerikai adminisztrációhoz növelte hazánk mozgásterét, befolyását és elismertségét. Erről szóltak a budapesti összejövetelek is.