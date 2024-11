A nyugati világ vezetői a békét és versenyképességet keresve gyűlnek össze Budapesten

A találkozó előkészítése már több mint fél éve zajlik, amely során az Európai Politikai Közösség (EPK) és az Európai Tanács találkozójának minden részletére gondosan figyeltek. Az eseményt a Puskás Arénában rendezik, amely Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint logisztikai és költséghatékonysági szempontból is megfelelő helyszínt biztosít ekkora méretű rendezvények lebonyolítására.

Az EPK plenáris ülésén a migráció és a gazdasági biztonság kulcskérdéseit vitatják meg a résztvevők, és szekcióülésekre is sor kerül, ahol az illegális bevándorlás különböző aspektusait, valamint az energia-, közlekedési és informatikai rendszerek integrációját tárgyalják.

Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy Magyarország a nyitott, együttműködő Európát képviseli, amely képes összekapcsolni a kontinens eltérő érdekeit és hozzájárulni a békéhez.

Kovács szerint az EPK budapesti találkozója alkalmat ad arra, hogy Európa választ találjon a két és fél éve tartó ukrajnai háború által felvetett kérdésekre, valamint hogy világossá tegye, milyen szerepet kíván vállalni a béketárgyalásokban.

Trump győzelme új irányba terelheti Európát – Orbán politikája megerősítést nyer

A budapesti találkozó különösen nagy figyelmet kap az amerikai elnökválasztás eredménye miatt, hiszen Donald Trump győzelme új helyzet elé állította az európai politikát. Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzési igazgatója rámutatott, hogy Trump megválasztása alapvetően meghatározza a csúcstalálkozó napirendjét és az európai politikai irányvonal alakulását.

A jelenlegi brüsszeli emberekkel és a szivárványkoalíciókkal nem lehet változtatni. Az a tragédiája Európának, hogy Magyarország a jó úton jár, és visszaigazolást nyert a mi utunk, Brüsszel viszont szembemegy a transzatlanti autópályán

– emelte ki lapunknak a szakértő.

Kiszelly szerint Trump győzelme nemcsak Orbán Viktor és a magyar kormány politikai elképzeléseit erősíti meg, hanem rámutat arra is, hogy az amerikai szavazók egy jelentős része is a gazdasági stabilitást és a migráció elleni szigorú fellépést támogatja, akárcsak a magyarok. Az igazgató hozzátette, hogy Európa most egy új, kiegyensúlyozott megközelítésre kényszerül, amely figyelembe veszi az amerikai politikai változásokat és alkalmazkodik a transzatlanti kapcsolatok új kereteihez.

Donald Trump és az amerikaiak a legtöbb kérdésben, a háború kérdésében, a főbb értékek tekintetében is azt gondolják, amit mi. A gazdaság, a családi értékek és sok egyéb kérdésben is, és Európának ehhez kell igazítania magát

– fogalmazott Kiszelly, hangsúlyozva, hogy az amerikai változások következtében az EU-nak is meg kell fontolnia politikai irányát, ha nem akar az amerikai elit sorsára jutni.

Zelenszkij érkezése új lendületet adhat a magyar békemissziónak

A találkozóra Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is várják, ami – Donald Trump győzelme után – a magyar kormány békemisszióját is felértékeli. Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője hangsúlyozta, hogy Zelenszkij jelenléte lehetőséget nyújt a békefolyamat előmozdítására, amely Magyarország számára kulcsfontosságú kérdés.

Zelenszkij a háború kezdete óta nem járt hazánkban, és ez Magyarország szerepét felértékeli. Nagyon fontos téma lesz várhatóan a béketeremtés kérdése és pont a már említett újratervezés miatt, amire szüksége van az Európai Uniónak az amerikai elnökválasztás után

– mondta el lapunknak Lajkó Fanni.

Az esemény továbbá alkalmat adhat arra is, hogy a jelen lévő országok közösen fogalmazzanak meg állásfoglalást az európai biztonsági és gazdasági kihívásokról, amely meghatározhatja a kontinens jövőbeni fejlődési irányát.

Különleges intézkedések a budapesti diplomáciai csúcstalálkozó miatt

Budapest közlekedésében jelentős változások lépnek életbe a diplomáciai találkozók idejére. A Budapesti Rendőr-főkapitányság számos útszakaszon megállási tilalmat és időszakos lezárásokat rendel el, többek között a főváros központjában, valamint az M3-as autópálya és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér között.

Az intézkedések a főváros V., VI., VII., XIV., XV. kerületeit érintik, és több napig fennmaradnak, hogy biztosítsák a delegációk zavartalan közlekedését a városban.

A csúcstalálkozón több mint háromszáz jármű vesz részt a delegációk szállításában és biztosításában. Az Európai Politikai Közösség (EPK) ülésére és az azt követő Európai Tanács informális találkozójára közel 160 hivatalos jármű, valamint további 180 rendvédelmi autó biztosítja a résztvevők közlekedését Budapesten.

A forgalmi korlátozások mellett a budapesti repülőtér is különleges felkészültséggel várja a több mint harminc magánrepülőt, amelyek a delegációkat szállítják.

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az érkezések koordinációjára fokozott figyelmet fordítanak, hiszen a diplomáciai csúcstalálkozó miatt egyszerre több magángép lesz a kifutón. A repülőtér nemrégiben állami tulajdonba került, így az infrastruktúra fejlesztését is könnyebben tudták összehangolni az esemény szervezésével.

