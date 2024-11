Zelenszkij érkezésével a béketárgyalások új lendületet kaphatnak Budapesten

Összesen 45-47 állam- és kormányfő érkezik Budapestre az Európai Politikai Közösség (EPK) november 7-i, csütörtöki találkozójára a nemzetközi szervezetek vezetőivel együtt több, mint ötven delegációt várunk. November 8-án az EU informális csúcstalálkozóján pedig mind a 27 tagállam és minden EU-s intézmény képviselteti magát, tehát harmincnál több delegáció vesz részt.

Az EU-vezetők Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a csoportképen a brüsszeli európai csúcstalálkozó első napján (Fotó: ANP/AFP)

Magyarország történetének legnagyobb szabású politikai-diplomáciai eseményére kerül sor e hét csütörtökön és pénteken.

Az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozójának célja, hogy a tagállamok és szövetségeseik megvitassák Európa biztonsági kihívásait. A jelenlegi többszörös válság: az orosz–ukrán háború, a közel-keleti és az afrikai konfliktusok, a migráció és a gazdasági instabilitás kezelése kulcsfontosságú az európai jövő szempontjából. A találkozó után egy nappal pedig az Európai Unió Tanácsának informális ülésére is sor kerül szintén Budapesten, amelynek témája az EU-s növekedési paktum lesz, ami a magyar elnökség egyik prioritása.

Két napon át a legfontosabb uniós vezetők és a többi európai vezető is Budapesten lesz, ami azért is fontos időpont, mert Trump győzelmével nagyot fordult a világ és lényegében egy újratervezésre van szüksége Európának.

– mondta el lapunknak Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője.

Lajkó Fanni(Forrás: Facebook/ Lajkó Fanni)

Hagyományosan a sorosan elnöklő országban kerül sor a nem hivatalos uniós tanácsülésre, emellett pedig az Európai Politikai Közösség ülésére is félévente kerül sor. Ennek köszönhetően az európai kontinens politikai krémje érkezik Budapestre, hangsúlyozta az elemző.

Lajkó Fanni arra is rámutatott, hogy annak fényében, hogy mennyi kritika érte a magyar miniszterelnököt az elszigeteltsége kapcsán – az Európai Parlamentben többen is úgy fogalmaztak, hogy vele nem is áll szóba senki –, ezzel szemben most a legmagasabb szinten fogja fogadni Orbán Viktor a legfontosabb európai vezetőket.

– Amit leginkább kiemelnék, fogalmazott Lajkó Fanni, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is hazánkba érkezik, aki az eddigi négy EPK-találkozó mindegyikén részt vett.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Maia Sandu, Moldova elnöke hallgatja Keir Starmer brit miniszterelnök beszédét a nyitó plenáris ülésen. Az Európai Politikai Közösség találkozója a Blenheim-palotában, Woodstockban, Dél-Angliában, 2024. július 18-án (Fotó: AFP/Kin Cheung)

– Zelenszkij a háború kezdete óta nem járt hazánkban, és ez Magyarország szerepét felértékeli. Nagyon fontos téma lesz várhatóan a béketeremtés kérdése és pont a már említett újratervezés miatt, amire szüksége van az Európai Uniónak az amerikai elnökválasztás után, hangsúlyozta a szakértő.

A másik ilyen fontos téma a versenyképesség, ami a magyar elnökség egyik prioritása is, és várható egy budapesti nyilatkozat, egy budapesti versenyképességi paktumnak az elfogadása is.

– összegezte Lajkó Fanni.