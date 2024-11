Magyarország történetének legnagyobb szabású politikai-diplomáciai eseményére kerül sor

– Orbán Viktor joggal mondhatja azt – amit a Századvég számai is a mutatnak –, hogy úgy, ahogy az amerikaiak és a magyarok, az európaiak sem kérnek a migrációból és a háborúból. Több dologban is a korrekciót várták el az amerikai szavazók, és ezért szavazták meg Trumpot; és Európában is el kell gondolkodni, hogy folytatják-e ezt az ideológiavezérelt gondolkodást vagy Európában is egy korrekció következik be.