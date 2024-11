Ukrán állampolgárságot az Európai Bizottságnak! + videó

Legyen minden brüsszeli háborút támogató bürokrata ukrán állampolgár, kapjon egy semmire sem jó ukrán útlevelet, amivel nem tudja elhagyni az országot, és éljen meg az ukrán fizetéséből vagy nyugdíjából, melyből Európában egyszer tudna ebédelni! Ezt kívánja két és fél évvel a háború kitörése után, a nyugati habzó szájú, háborúpárti politikusoknak az az átlag ukrán állampolgár, akinek elege van a háborúból, a Zelenszkij-féle utcai terrorból és a nincstelenségből.

Elege van a család szétszakítottságából, hogy nem láthatja a fiát, testvérét, akiknek el kellett menekülniük Ursula von der Leyen legkedvesebb demokráciájából. Elege van abból, hogy a rokonait úgy rabolják el az utcáról, mint a sintérek a kóbor kutyákat, két hét múlva pedig ugyanezek a sintérek hozzák vissza koporsóban őket, hősi halottként.

Ezt is csak jobb esetben, rosszabb esetben ugyanis elkaparják valahol keleten, mert akkor az államnak még kártérítést sem kell fizetnie a családnak. Ez ma az az ukrán demokrácia, melyért a brüsszeli elit kézzel-lábbal teper.

Megérdemelnék, hogy Zelenszkij mindannyiuknak állampolgárságot ajándékozzon, hiszen így ők is átélhetnék mindazt a „csodát”, amit Kijev adni tud állampolgárainak: bujkálás, utcai elhurcolás, toborzók általi verés, lövészárokban dekkolás lőszer és ellátmány nélkül, hátba lövés, ha dezertálni mersz, stb.

A nem hadköteles brüsszeli nők pedig átélhetnék azt, hogy hónap végén annyit kapnak fizetésként kézhez, mint amennyiért két alkalommal megreggeliznek a belga fővárosban. Tartson ki nekik ez a hónap végéig abban az országban, ahol az uralkodó elit közben mindent ellop, ami mozdítható. Sőt, kiélvezhetnék azt is, ahogy a nyelvrendőrség megbírságolja azért, mert az utcán, a hivatalban és a boltban nem ukránul, hanem valami egészen más nyelven, mondjuk, franciául beszél. Ez lenne ám az igazi demokrácia!

Demokratikus kényszersorozás

Az Európai Bizottság legutóbbi, Ukrajnáról szóló jelentéséből kiderül, hogy a 2022. február 24-én kitört háború óta az országban 13. alkalommal vezették be ideiglenesen a hadiállapotot, mely jogkorlátozásokkal jár ugyan, de mindez arányosan történik. Brüsszel szerint tehát az erőszak alkalmazása arányos. Arányos az is, ahogy a maszkos fegyveresek bandába verődve csapnak le rád, majd a hadkiegészítő parancsnokságon arra köteleznek, hogy fizesd ki a váltságdíjat magad után. Ha van pénzed, akkor élve maradsz, ha nem, akkor három nap múlva meghalsz a fronton. Minden attól függ, hogy mekkora taksát szabnak ki a szabadságodért. Ez többnyire 5-10 ezer dollár. Ez ám az arányosság…

Arról már nem is beszélve, hogy elegánsan elmennek annál a pontnál, hogy a hadiállapotot az ukrán törvények szerint maximum kétszer lehetett volna bevezetni, és nem tizenháromszor. Ezt követően ugyanis a háborús helyzetet kellett volna jogilag alkalmazni. De egy olyan országban, ahol lejárt az elnök és a parlament mandátuma is, minden elképzelhető.

Szóval, a kényszersorozás arányos Brüsszel szerint. Össze is gyűjtöttünk a legdrágább európaiak számára egy csokorral a demokrácia mindennapos ukrajnai ünnepeiből. Legyen a példaképük az ukrán elnöki iroda által futtatott nagy ukrán nacionalista, a Testvériség párt vezetője, Dmitro Korcsinszkij, aki legutóbb arról nyilatkozott, hogy a 14 és a 80 éveseket is be kell hívni katonai szolgálatra. Mint fogalmazott:

Ha országunk a megszűnés határán lesz, akkor 14 évre kell csökkenteni a mozgósítási korhatárt. Ha egy férfi meg tudja tartani a gépfegyvert, lehet egyenruhás is. A világ haladó országaiban, pl. Közép-Afrikában már 12-13 évesek is harcolnak. Most még erre nincs szükség, van tartalékunk, egyelőre a 25 év alattiakat kell behívni, de ha vészhelyzet lesz, akkor minden nő, férfi, 80 és 15 éves is harcolni fog

– fogalmazott a szélsőséges ukrán politikus.

Az alábbi videón pedig a kelet-ukrajnai Kremencsukból visznek el erőszakkal egy férfit. A sötét ötvenes éveket időző jeleneteken jól látszik, hogy még az őt megmenteni kívánó nőket sem kímélik.

Ha pedig nem akarsz kiszállni az autódból, egyszerűen könnygázt fújnak a szemedbe, majd elrabolnak.

Kárpátaljára is 600 fegyveres kommandóst küldtek a napokban Odesszából, hogy összeszedjék a helyi férfiakat, és elküldjék a húsdarálóba. Ők járásról járásra vándorolva kutattak hadkötelesek után. Lezárták a főutakat, bementek intézményekbe és razziáztak munkahelyeken is. Ahol pedig nyitva volt a bejárati ajtó, ott bizony átlépték a küszöböt is. Az egyik ilyen kárpátaljai videón az látható, amint egy maszkos toborzó fegyverrel a kezében megy be egy ingatlanba, ahol azt üvölti, hogy kezeket fel!

– Ki van itthon? Hol van a férfi?

Mire a válasz:

– Három gyermekkel vagyok itthon! Nincsenek férfiak a házban!

Tedd a telefonod a földre!

Itt a videó megszakad…

Ha mindez nem lenne elég, akkor nézze meg Brüsszel azt is, hogy miként zajlanak a hétköznapok egy igazi ukrán tengerparti üdülővárosban, Odesszában. Vegyen róla példát Nizza és Oostende is.

Kedves Brüsszel! Tessék menni nyaralni!

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)