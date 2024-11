Zelenszkij: A rakéták magukért fognak beszélni

„Az Ukrajna megerősítésére irányuló terv az a győzelmi terv, amelyet partnereinknek bemutattam. Ennek egyik fő pontja hadseregünk hosszú távú képessége.

Ma a médiában sokan azt mondják, hogy engedélyt kaptunk a megfelelő lépések megtételére. De a csapásokat nem szavakkal adjuk át. Az ilyen dolgokat nem jelentik be. A rakéták magukért fognak beszélni. Dicsőség Ukrajnának!

– fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Volodimir Zelenszkij.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Joe Biden amerikai elnök kormánya lehetővé teszi Ukrajnának, hogy az Egyesült Államok által biztosított fegyvereket orosz területeken is bevethesse, mondta három, az ügyet ismerő forrás – számolt be róla a Reuters hírügynökség.

Ukrajna az elkövetkező napokban tervezi végrehajtani első nagy hatótávolságú támadásait

a források szerint, ám részleteket nem árultak el a műveletbiztonsági aggályok miatt.

A Fehér Ház nem kívánt nyilatkozni.

