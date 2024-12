Bakondi György: Európa számára a legsúlyosabb fenyegetés az illegális migráció

Bakondi György elmondta, nyilatkozatukban a Patrióták nyomatékosan hangsúlyozzák az európai külső határok szilárd őrizetének szükségességét; a külső határon jogellenesen, úti okmányok nélkül, a jogszabályi előírásokat semmibe véve nem lehet átlépni.

Csak az léphet be az Európai Unió területére, akinek a schengeni térségen kívül elbírálták menekültkérelmét, aki pozitív választ kapott a hatóságoktól, vagyis politikaimenekült-státust kapott

– idézte a dokumentumból. Hozzátette: időszakosan szükséges felülvizsgálni a már Európában lévők jogszerű tartózkodását is. Bakondi György rámutatott: nagyon fontos, hogy azokkal szemben, akik jogellenesen tartózkodnak az Európai Unió területén, határozottan és egyértelműen lépjenek fel a hatóságok, oda kell visszairányítani őket, ahonnan érkeztek. A belbiztonsági főtanácsadó leszögezte:

ezek a nyilatkozatban is lefektetett szempontok összhangban vannak az európai lakosság biztonsági érdekeivel, igényeivel, amit jól mutatnak az elmúlt egy-két év választási eredményei is, tehát a nyilatkozatnak várhatóan jelentős lakossági támogatottsága lesz az Európai Unióban.

Bakondi György a műsorban kérdésre válaszolva szólt az Olaszországban elfogadott új illegálismigráció-ellenes jogszabályokról, amelyeket Giorgia Meloni javaslatára fogadott el a szenátus. Olaszország huzamosabb ideje szembesül azzal, hogy az olasz lakosság érdekében szigorítani kell az eljárást, hiszen egyes térségek szinte lakhatatlanná váltak a tömeges illegális bevándorlás miatt.

Tévednek azok az illegális migránsok, akik vízből kimentésük okán eddig úgy gondolták, hogy jogot formálhatnak politikaimenekült-státusra az Európai Unió valamelyik tagállamában, ez joghelyesség szempontjából nem állja meg a helyét

– mondta. Megoldásként új módszert vezettek be, az Albániában történő menekültstátus-elbírálást. Ez azt jelenti, hogy akiket az olasz parti vizeken kívül mentenek ki, azokat – a családok és kisgyerekek kivételével – nem az olasz partokra viszik, hanem Albániába, és az ott kialakított menekülttáborokban az olasz hatóság bírálja el menekültkérelmüket. Csak az utazhat Olaszországba, aki megkapta a menekültstátust, a többieknek vissza kell térniük a kiinduló országokba. Ez önmagában is egy pozitív fejlemény, és azóta is számos európai uniós ország figyelmét felkeltő újfajta megoldás – vélekedett Bakondi György.

