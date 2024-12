Messziről is látható gazdasági növekedés várható jövőre

Szijjártó Péter a Robert Bosch Automotive Steering Kft. friss beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a világ vezető autóipari beszállító vállalatának új üzemében elektromos kormányműveket fognak gyártani. A körülbelül 46 milliárd forint értékű projektet az állam 10,5 milliárd forinttal támogatta, ezzel is elősegítve a munkahelyteremtést a régióban – tájékoztatott. Majd a beszédében leszögezte, hogy a cég ezzel Magyarország gazdasági teljesítményének újabb biztos alapját teszi le.

Egy újabb garancia arra, hogy a jövő esztendőben már érzékelhető és messziről látható mértékű gazdasági növekedést tudunk majd felmutatni

– fogalmazott. Kiemelte, hogy a beruházás a kormány stratégiai célkitűzéseinek több pontjával is egybeesik: az export további erősítésével, a hozzáadott érték növelésével, ami segíti a gazdaság dimenzióváltását, valamint a környezetvédelmi szempontok szem előtt tartásával.

Üdvözölte, hogy a magyar–német kereskedelmi forgalom tavaly új rekordot döntött 70 milliárd euróval, és továbbra is a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget hazánkban, mintegy 300 ezer embernek adva munkát. Illetve Heves vármegye utóbbi évekbeli kiváló teljesítményét is méltatta, megjegyezve, hogy pont ez a századik olyan beruházás a térségben, amelyhez az állam az elmúlt tíz évben támogatást adott.

A száz beruházás 640 milliárd forintnyi beruházási értéket hozott el ide, és 7700 új munkahely megteremtését tette lehetővé

– közölte. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Európa gazdasága az utóbbi években válságról válságra bukdácsolt, a kontinensnek nem sikerült megtalálnia a helyes válaszokat a régóta példátlan nehézségek kezelésére. Kifejtette, hogy a krízisek nyomán teljesen megborult a status quo, új világgazdasági korszak kezdődött, amelyben minden bizonytalanság ellenére egy folyamat töretlenül haladt előre, ez pedig az elektromos autóipari forradalom.

Jól reagálni a változásra

Majd rámutatott, hogy mint minden nagy technológiai változás, ez is nyertesekre és vesztesekre osztja a nemzetközi porond szereplőit, és Magyarország egyértelműen előbbiek csoportjába került. Szavai szerint ennek egyik jele az, hogy hazánk mostanra a világ azon három országa közé tartozik, ahol mindhárom nagy német prémium autómárka gyárral van jelen, s ennek következtében olyan beszállítói hátország alakult ki, amelynek nyomán a szektor legfontosabb szereplői is stratégiai helyszínként kezelik az itteni telephelyeiket. A miniszter végezetül aláhúzta, hogy a magyar autóipar nagy utat járt be ezen utóbbi nehéz időszakban, az ország immáron hatodik éve a húsz legnagyobb autóipari exportőr közé tartozik globálisan, amelyek együttesen a teljes kivitel 90 százalékát adják. A Bosch jelenleg az ország egyik legnagyobb külföldi ipari foglalkoztatója, 18 ezernél több munkavállalónak biztosít megélhetést.

Magyarország nyitott gazdaságként nyugodt és fejlődést lehetővé tévő környezetben érdekelt, és nem pedig a világ újbóli blokkosodásában – a tárcavezető erről már Sárospatakon beszélt az SK-Precíziós Szerszámgyártó Kft. gyártócsarnokának átadásán.

Ezért is rossz hír nekünk a háború, főként, hogy az ilyen közel van hozzánk, és gyakorlatilag lefojtja az európai gazdaság stabil, kiegyensúlyozott növekedésének lehetőségét

– tette hozzá. Kiemelte, hogy a német tulajdonú vállalat első külföldi üzeme épült meg Magyarországon. A nagyjából 2,1 milliárd forint értékű beruházást az állam 750 millió forinttal támogatta, így hozzájárulva ötven új munkahely létrejöttéhez. Beszédében kiemelte, hogy a cég a Sárospatakon előállított szerszámbefogó rendszereit a külpiacokon tervezi értékesíteni elsősorban, a beruházás ráadásul a térségben komoly lehetőséget biztosít a kis- és közepes vállalkozások számára a beszállítóvá válásra. Méltatta a vállalatot amiatt is, hogy saját napenergia-rendszer fogja segíteni az áramellátását, ez pedig egybevág hazánk klímavédelmi célkitűzéseivel.

Megjegyezte, hogy az utóbbi tíz évben a magyar kormány 317 nagy német vállalati beruházáshoz adott támogatást, ezek nyomán összesen 3800 milliárd forintnyi beruházás jött létre, illetve kis híján 40 ezer új munkahely.

És mindez azt is mutatja, hogy a német vállalatok elégedettek a magyarországi működési környezettel, azzal a versenyképes beruházási környezettel, amelyet a kormány gazdaságpolitikája révén elő tudtunk állítani

– mondta. A miniszter végül kitért az elmúlt évek nehézségeire, emlékeztetve, hogy az európai és a világgazdaság is válságról válságról bukdácsol egy ideje, miközben az eddigi status quo a feje tetejére állt. Aláhúzta, hogy azok az államok tartozhatnak majd az új világgazdasági korszak nyertesei közé, amelyek magukhoz tudják vonzani a jövőt meghatározó beruházásokat. Az utóbbi másfél évben a legtöbb beruházás Németországból érkezett: huszonhét projektnek ítéltek meg kormányzati támogatást.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)