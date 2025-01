Globál – Kinek az érdeme a Közel-keleti tűzszünet és milyen örökséget hagy maga után Biden? + videó

Trump beiktatása előtt megkezdődött a versengés, hogy kinek köszönhető a hamarosan beköszöntő tűzszünet a Gázai-övezetben, valamint az, hogy kiszabadulhatnak a Hamász fogságából az izraeli túszok. Erről a Magyar Nemzet új külpolitikai podcast műsorában, a Globálban Odrobina Kristóf, a Magyar Nemzet újságírója és Szőcs László, a Mediaworks főmunkatársa beszélgetett. Az újságírók a még hétfőig regnáló Joe Biden örökségéről, fiának botrányairól, valamint David Pressman leköszönő amerikai nagykövet magyarországi „munkásságáról” is kifejtették véleményüket.

Még el sem kezdődött a Gázai-övezetben a tűzszünet és a túszok szabadon engedése, Joe Biden leköszönő amerikai elnök máris a saját érdemeként beszélt az eseményről, holott a háttérben Trump megválasztott elnök is ténykedett. Mindezek ellenére ő nem kérkedett ezzel, sőt Biden kijelentésére sem reagált.

Kollégáink Biden vélt vagy valós érdemei és öröksége mellett sem mentek el szótlanul. Kiemelték a még hétfőig regnáló elnök fiának botrányait, akinek saját édesapja adott kegyelmet, ami meglehetősen visszás dolog – fogalmaztak kollégáink. Felmerült az adásban a Biden fiú laptop-ügye is, amelyet egy szervizben hagyott és állítólag az adatok valamilyen rejtélyes módon hazánkba kerülhettek. Felmerült a kérdés, valós-e ez az információ és vajon milyen adatok lelehetők még fel a gépen. Az újságírók kitértek arra is, hogy ennek a dolognak köze lehet-e Rogán Antal titkosszolgálatokat is felügyelő miniszter szankcionálásához, persze mindezt feltételes módba tették kollégáink.

A hétfőn hajnalban Magyarországról titokban távozó David Pressman leköszönő nagykövet „munkássága” is szóba került, aki Szőcs László szerint egyfajta helytartóként végezte a dolgát hazánkban, és úgy avatkozott bele a magyar belpolitikába, mint még soha senki ebben a pozicíóban. Céljai között az Orbán-kormány megdöntése volt. Szőcs László arra emlékeztetett, hogy az 1990-es évek óta ismeri az amerikai nagyköveteket, de a sokat emlegetett Goodfriend ügyvivő sem okozott ilyen nagy károkat nekünk, mint Pressman. Izgalmas részletek adásunkban. Nézzék, megéri velünk tartani!