Orbán Balázs: Erős, rendezett és magabíró Magyarországot építünk

„Több Öböl-menti országgal is folyamatosan lépünk egyről a kettőre az együttműködések építésében. Most az Egyesült Arab Emírségekkel is lehetőség nyílt a stratégiai együttműködésre. Több közös van bennünk, mint gondolnánk: ők sem akarnak új hidegháborút, ők is hisznek a konnektivitásra épülő külpolitikában; sőt, ők is szívesen működnek együtt az európaiakkal, de nem kérnek a liberális ideológiai agymosásból és kioktatásból. Hazánk számára ezért az Emirátusok fontos partner, aki ráadásul hajlandó és képes is jelentős forrásokat mozgósítani a Magyarországgal való együttműködés fejlesztéséhez.

Egyes magyar politikai szereplők persze csak a hisztériakeltésben érdekeltek. Képletesen szólva, tőlük aztán egész Magyarország barnamezős terület maradhatna, amelyet korábban éppen ők hagytak lepusztulni, aztán ki akarták mutyizni, és a megújítását most álhírek alapján kritizálják.

Mi eközben egy erős, rendezett és magabíró Magyarországot építünk, lefektetve az új gazdaságpolitikánk alapjait, amely garantálja majd Magyarország további fejlődését, a gazdasági növekedést, az emelkedő béreket, a vállalkozások szintugrását – azaz a magyar középosztály megerősödését. Ma Mohamed bin Zájeddel, Abu-Dzabi uralkodójával, az Egyesült Arab Emírségek elnökével találkoztunk.”

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója előadást tart a Rubicon Intézet konferenciáján Budapesten 2025. január 25-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)