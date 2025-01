„Ukrajnán nem segítettek a fegyverszállítmányok”

Egy amerikai tisztviselő szerint Joe Biden amerikai elnök várhatóan ezen a héten mutatja be az orosz gazdaságot célzó új szankciókat – írj a Reuters. Az amerikai hírügynökségnek nyilatkozó tisztviselő arról is beszámolt, hogy a Biden-kormányzat csütörtökön 500 millió dolláros új katonai segélyt is előkészített Ukrajnának, amely légvédelmi rakétákat, föld–levegő rakétákat és F–16-os vadászrepülőgépekhez szükséges támogató felszereléseket tartalmazna.

Biden újabb fegyverszállítmányt készített elő Ukrajnának

Fotó: AFP

Donald Trump megválasztott elnök január 20-i visszatérése a Fehér Házba felcsillantotta a reményt a moszkvai inváziót lezáró diplomáciai megoldás lehetőségére, de Kijevben attól is tartanak, hogy a gyors béke magas árat követelhet.

Trump tanácsadói olyan javaslatokat tettek az ukrajnai háború befejezésére, amelyek az ország nagy részét belátható időre Oroszországnak engednék át

– emlékeztet a Reuters.

A Reutersnek nyilatkozó tisztviselő Washington új szankcióinak részleteiről nem számolt be, azt ugyanakkor elmondta, hogy az Ukrajnának ígért fegyverek és lőszerek nagy részét már leszállították, a többi pedig úton van.

Ukrajna kritikus lőszerkészletei most megfelelő helyzetben vannak

– tette hozzá a tisztviselő.

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a háború kezdete óta rendszeresen egyre nagyobb fegyvertámogatásokat sürgetett, és bár Washington eleinte vonakodott, végül Kijev mindent megkapott, amit kért: Abrams harckocsikat, F–16-os vadászgépeket és nagyobb hatótávolságú ATACMS rakétarendszereket is.

Utólag visszatekintve egyik lépés sem hozott jelentős nyereséget Ukrajna számára a harctéren

– fogalmazott az amerikai tisztviselő a Reutersnek. Hozzátette: úgy véli, Ukrajnának biztonsági kötelezettségvállalásokra lehet szüksége, beleértve a potenciális NATO-tagságot is, hogy a béketárgyalásokat követően elhárítson egy jövőbeli orosz támadást.