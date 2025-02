Deutsch Tamás: Pénz, pénz, a pénzecskének lőttek!

„Kiderült, amit már évek óta mondunk: A Biden-féle amerikai demokrata kormányzat a Soros-hálózattal karöltve világszerte baloldali-liberális újságírókat, médiumokat és aktivistacsoportokat vettek meg kilóra azzal céllal, hogy az ideológiájukat és a politikájukat más országokban is terjesszék. Magyarországon az volt a céljuk, hogy erősítsék az ellenzéki pártokat és megbuktassák a magyar kormányt.” –ezt írta a közösségi oldalán Deutsch Tamás.

Az európai parlamenti képviselő hozzátette:

Ezek a szervezetek aztán a megrendelésnek megfelelően terjesztették és képviselték a bevándorlást támogató álláspontot, a családellenes politikát, a genderőrületet és a háborús propagandát is.

A politikus szerint ebben a műveletben az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) játszotta a legfontosabb szerepet. Mindezt segélynek állították be, de valójában a politikai befolyásolás eszközéről van szó.

Tengerentúli összesítések szerint 6600 újságírót és 707 médiumot vettek meg kilóra, többek között Magyarországon. A brüsszeli elit szócsöve, a Politico csak egymaga 34 millió dollárt kapott. De ennek most vége

– húzta alá a képviselő.

Amerikában ez a politika megbukott és fel fogják számolni ezt a gyakorlatot, ezért most Brüsszelbe akarják telepíteni ezt a pénzosztást.

Időközben persze kiderült az is, hogy hasonló célból az Európai Bizottság is támogatott civilnek mondott aktivistacsoportokat, mégpedig titkos szerződéseken keresztül. Van olyan szervezet Magyarországon, amelyik nyolc különféle brüsszeli programból kap finanszírozást, és arra büszke, hogy feljelentéseik után 21 alkalommal ítélték el Magyarországot az illegális bevándorlást elutasító politikája miatt. Mindeközben szakmányban lejárató anyagokat gyártottak, hogy a bizottság ezekre is hivatkozva tartsa vissza a nekünk járó uniós pénzeket – tette hozzá.

Ebből elég volt! Nem lehet, hogy a magyar adófizetők és Magyarország által befizetett pénzből is finanszírozzanak olyan „civil” aktivistacsoportokat Brüsszelből, akik Magyarországon káros tevékenységet folytatnak! Vajon milyen csontvázak fognak még kiesni a szekrényből? Felkészül a hazai »független-objektív sajtó«

– zárta gondolatait Deutsch Tamás.

Borítókép: Deutsch Tamás 2025. január 17-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)