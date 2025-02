Gál Kinga: A háborút csak fegyverszünettel, majd béketárgyalással lehet megállítani

Az Európai Parlament plenáris ülésének az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás töretlen fenntartása címmel tervezett keddi vitáját megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Gál Kinga hangsúlyozta:

az uniós parlamenti vita további fegyverszállításokról, a háborús álláspont további hangsúlyozásáról fog szólni, mintha az uniós döntéshozók a fejüket a homokba dugva nem látnák a realitásokat.

Szavai szerint a realitás az, hogy a veszteség nem csak Ukrajnának jelentős, hanem Európa számára is, amely eddig több mint 134 milliárd eurót költött a háborúra.

Európa további költekezést sürget a háborús propaganda sulykolásával, miközben a geopolitikai megközelítés megváltozott

– hívta fel a figyelmet. Donald Trump elnök beiktatása után egyértelművé vált, hogy az Egyesült Államok mostani vezetése, eltérően a demokratáktól, más megközelítést szeretne: békét, fegyverszünetet szeretne elérni - mondta.

Eközben itt, Európában a rossz döntéseknél maradtunk, az Európai Unió a múltban ragadt, miközben mi, magyarok talán egyedüliként mondjuk évek óta, hogy fegyverszünetre van szükség, béketárgyalásra van szükség

– fogalmazott. Gál Kinga hangsúlyozta: miközben Brüsszel továbbra is háborús propagandát sulykol, az Egyesült Államokban egyértelművé vált, hogy Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) segélyeinek nagy részét a baloldali politika megsegítésére, a háborús propaganda, a genderpropaganda és a migrációs propaganda erősítésére használták a demokraták. – A balliberális politikát és ideológiát segítő támogatások, amelyek szuverén tagállamok, köztük Magyarország ellen irányultak, most sorra lepleződnek le – hangoztatta. – Most, a három éve dúló háború kapcsán végre ki kell kérni az Európai Bizottságtól az adatokat, hogy mi mindent finanszírozott, milyen civil szerveket, médiafelületeket támogatott, amelyek a háborús propagandát hirdették éveken keresztül, szemben demokratikusan megválasztott kormányok elveivel – hangsúlyozta.

Itt az ideje, hogy felébresszük az Európai Bizottságot. Nekünk, Patriótáknak, akik az ellenzéke vagyunk ennek az Európai Bizottságnak, ki kell mondanunk, hogy nincs értelme a háborús propagandának. Végre fegyverszünetről, béketárgyalásról kell beszélni

– tette hozzá nyilatkozatában Gál Kinga.

Borítókép: Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai Parlamenti képviselőcsoportjának elnöke beszédet mond a Patrióták Európáért frakciócsoportja és a Hungary Helps program közös, az üldözött keresztényekről szóló, Kereszt-tűzben című kiállításának megnyitóján az Európai Parlament brüsszeli épületében 2024. november 19-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)