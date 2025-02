Magyar Nemzet Globál – Trump a nemzetállamokkal tárgyalna, nem az EU-val + videó

Ma már van kit felhívnia Donald Trump amerikai elnöknek, ha az európai helyzetről akar tájékozódni, és ez nem más, mint Orbán Viktor magyar miniszterelnök – jelentette ki műsorunkban Pindroch Tamás. A vezető elemző szerint ez egy nagyon fontos dolog, de Trump nem az EU-val, hanem a nemzetállamokkal szeretne tárgyalni a jövőben.

A külpolitikához nagyon is értő kollégánk és szakértő vendégünk áttértek arra is, hogy a Nyugaton élő embereket egyre inkább zavarja a migráció és annak geopolitikai hatásai.

A fontos dolgok közé sorolták az erőszakhullámot, mert nincs közbiztonság több államban sem, erőszak viszont van bőven. Kiemelték azt is, hogy Trump új rendeletei között a közbiztonság javítása központi kérdés. De már említettük Németországot, ahol hiába fogadtak be sok migránst, nem tudták őket beilleszteni a munka világába, a legtöbben az anyagilag kiváló szociális háló miatt érkeztek az országba – fogalmazott szakértő vendégünk. Hozzátette: valóban jöttek kiváló szír orvosok, akik a keleti tartományokban dolgoznak, mert ott már rajtuk kívül senki sem akar a szakterületükön munkát vállalni, viszont most hazaküldenék őket a hazájukban megváltozott állapotok miatt, ami az egészségügyi ellátásban problémát jelentene Németországnak. Többet, részletesebb állásfoglalásokat a Globálban láthatnak és hallhatnak.