Orbán Viktor: Brüsszel nem ússza meg a Trump-tornádót, Magyarország jó megállapodást köt

Tegnap tartották Brüsszelben az első európai uniós csúcstalálkozót Donald Trump elnök beiktatása óta. Furcsa összejövetel volt. Ezt írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Brüsszelben mindenki látja, hogy jön a Trump-tornádó, de a legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják. Nem fogják.

A kormányfő kiemelte: „Donald Trump 14 nap alatt néhány intézkedéssel máris a feje tetejére állította a világot. Amerikában vége van a genderőrületnek, vége van a globalista Soros-szervezetek finanszírozásának, vége van az illegális migrációnak, és vége van az orosz–ukrán háború támogatásának is.”

Vagyis vége van mindennek, amit a brüsszeli bürokraták az elmúlt években megpróbáltak lenyomni a torkunkon

– jelentette ki. Hozzátette: „De van itt még más is. A világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Trump elnök ki fog állni az amerikai érdekekért, Európa ellenében is. Nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió és kemény hónapok elé néznek a brüsszeli bürokraták” – húzta alá.

Megállapodást, egy dealt kell kötnünk, hogy meg tudjuk őrizni a gazdasági kapcsolatainkat az Egyesült Államokkal. Igazán jó dealt pedig azok tudnak kötni, akik nemcsak ismerik, de tisztelik is egymást

– szögezte le Orbán Viktor.

„Mi mindig is tudtuk, hogy Trump elnök vissza fog térni, ezért felkészültünk. Folyamatosan tárgyalunk, és egy jó dealt fogunk kötni az Egyesült Államok új kormányzatával” – összegzett a miniszterelnök. Hozzátette:

A brüsszeliek pedig megehetik, amit főztek!

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor magyar (középen) és Bart de Wever belga miniszterelnök az Európai Unió védelmi képességének témájában tartott egynapos informális EU-csúcstalálkozón a brüsszeli Egmont-palotában 2025. február 3-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)