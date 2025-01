Magyar Nemzet Globál – Tisztáldozat lett a szerb miniszterelnök + videó

A Globálban azt is kiemelték, Nyugaton azt sem nézik jó szemmel, hogy Szerbia és Magyarország remek kapcsolatot ápol. Munkatársaink arra is emlékeztettek, hogy elvileg Szerbiának már idén csatlakoznia kellett volna az EU-hoz, de ettől mégis nagyon messze vannak. Vucsics szerb elnöknek sok dolga lesz még ezzel kapcsolatban is. Hogy újságíróink mi mindenre gondoltak, adásunkból kiderül. Fontos mondatok a Magyar Nemzet Globálban.