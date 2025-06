Vége az üzemanyag drágulásának Magyarországon, meghosszabbítják a kamatstopot, Komáromban is BYD-üzem nyílik

Hétfőn késő este Donald Trump egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzésében teljes és totális tűzszünetet jelentett be Izrael és Irán között. Az iráni állami média kedden bejelentette, hogy tűzszünetet köteleztek az ellenségre. Hétfőn az olajárak több mint hét százalékot estek, miután Irán célzott és korlátozott rakétatámadást indított katari amerikai bázisok ellen.

A tűzszünet pozitív hatásaira nem kellett sokat várni idehaza sem, csökkent az üzemanyagok ára. Fotó: MTI/Czimbal Gyula

A CNN szerint igencsak jól fogadta az olajár az amerikai elnök tűzszünetről szóló bejelentését. Kedden reggel egy hordó amerikai WTI-ért 67 dollárt kellett fizetni. A magyar autósoknak viszont különösen jó hír, hogy a Mol áralakítása szempontjából meghatározó Brent ára is zuhant: 69 dollár körül jegyzik, míg egy napja 78 dollárt is kellett érte fizetni. Ennek alapján nagy árcsökkentést jelentett be a Mol. Szombaton pedig még tovább csökken az üzemanyagok ára, a benziné öt, a dízelé kilenc forinttal.

Dől a pénz a kisvállalkozásokhoz, ősztől több mint négymilliárd forintra pályázhatnak a hazai cégek

A Nemzetgazdasági Minisztérium gondozásában elindult a GINOP Plusz Munkakörülmények fejlesztése elnevezésű kiemelt projekt. Ősztől mintegy 4,5 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatás válik elérhetővé mikro-, kis- és középvállalkozások számára – derül ki a tárca csütörtökön kiadott közleményéből. A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint az ősztől induló munkavédelmi fejlesztések támogatása projektelem során a kkv-k védőeszközök, jelzőberendezések beszerzésére, munkahelyi környezet eszközeinek, berendezéseinek fejlesztésére pályázhatnak majd. A projekt támogatja a munkáltatókat a munkavédelem magasabb szintjét lehetővé tevő korszerűbb technológiák, védelmi rendszerek, munkavédelmi eszközök beszerzésében és a kapcsolódó műszaki feltételek biztosításában.

A továbbadott támogatás teljes kerete 4,5 milliárd forint, melynek 65 százalékát a négy leghátrányosabb helyzetű régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) hirdetik meg. 2025-ben az első szakaszban országosan tervezetten kétmilliárd forint keretösszegig pályázhatnak majd a kkv-k. A továbbadott támogatás igényelhető minimális összege 500 ezer, maximális összege húszmillió forint lesz. Az igényelhető támogatás mértéke fejlesztéssel érintett munkavállalónként legfeljebb egymillió forint értékű.

Üzembe helyezték Magyarország legnagyobb energiatárolóját Szolnokon

Magyarország legnagyobb hálózati integrált energiatárolóját építette meg vissza nem térítendő állami támogatással, uniós forrásból a Mavir átviteli rendszerirányító Szolnokon, a 20 megawatt összteljesítményű, 60 megawattóra kapacitású létesítmény nyolcmilliárd forintból valósult meg – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. Hozzátette: a kormány 2010 óta az energiapolitikáját három pillérre építi, a zöldenergia-napenergia felfuttatására, az atomenergiára és a geotermikus képesség fejlesztésére. A fenntartható energiaforrások aránya jelzi, hogy Magyarország a zöldátállás terén hatalmasat lépett előre.

Olyan mértékű napenergia-kapacitással rendelkezik az ország, ami a nappali és az éjszakai árak között jelentős eltérést okoz: nappal alacsony, az esti órákban pedig magas árakat eredményez.

Felmérhetik az igényeket a települések az önazonosság-védelmi törvény alkalmazására

Már most nyáron felmérhetik az érintett települések önkormányzatai, éljenek-e a települések önazonosságát biztosító törvény adta lehetőségekkel. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint nem azonnal várhatók a változások, ugyanakkor a meleg évszak próbára teheti a települési infrastruktúrát, ez pedig az ingatlanpiaci fokozott kereslet mellett befolyásolhatja a nyitottságot.

Meghosszabbítják a kamatstopot

Az intézkedés háromszázezer jelzáloghitel-szerződés esetében jelent védelmet. A 2022 januárjában bevezetett lakossági kamatstop eddig is hatékony eszköznek bizonyult a magas kamatok negatív hatásainak mérséklésében, amelyet kibővített és többször is meghosszabbított a kormány annak érdekében, hogy a magyar családok zsebében minél több pénz maradjon. A továbbra is magas kamatterhek miatt a családok és otthonaik is veszélybe kerülnének, ezért a kormány arról döntött, hogy az év végéig meghosszabbítja az intézkedést.

A kamatstop több százezer magyar családnak nyújtott már érdemi segítséget, miközben jelenleg is közel háromszázezer jelzáloghitel-szerződés esetében jelent védelmet.

Komáromban is BYD-üzem nyílik

A kínai BYD 32 milliárd forint értékű beruházással új elektromosbusz-gyártó üzemet épít Komáromban, amelynek köszönhetően 620 új munkahely jön létre – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Komáromban.

A külügyi tárca közleménye szerint a tárcavezető a BYD új elektromosbusz-gyártó üzemének alapkőletételi ünnepségén arról számolt be, hogy a kínai vállalat 32 milliárd forint értékű beruházását a kormány 3,1 milliárd forinttal támogatja, így segítve elő 620 új munkahely létrejöttét. Tájékoztatása szerint a projekt nyomán