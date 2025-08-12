Rendkívüli

Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

Számokat közölt az NGM az idei nyári diákmunkaprogramról

A legnépszerűbb munkakör az egyszerű szolgáltatás, mint például a konyhai kisegítő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 9:23
Fotó: Kallus György
A kormány célja, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson. Ezért idén már tizenharmadik alkalommal hirdette meg a fiatalok foglalkoztatását segítő nyári diákmunkaprogramot, aminek segítségével a 16–25 év közötti diákok szerezhetnek értékes munkatapasztalatot. Az augusztus végéig futó programnak köszönhetően már harmincezren álltak munkába, így egy hónap alatt közel másfélszeresére nőtt a résztvevő fiatalok száma. 

A program népszerűségét jól mutatja, hogy eddig mintegy 4600 munkáltató összesen közel ötmilliárd forint támogatást kötött le.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, a munkaalapú társadalom építéséhez 2013 óta a nyári diákmunkaprogram is hozzájárul, amely segíti a fiatalok munkaerőpiacra lépését, erősíti munkaszocializációjukat, és sok esetben lehetőséget biztosít arra is, hogy a diákok teljesítsék szakmai gyakorlatukat a program keretében. A programba nappali tagozaton tanuló, munkaviszonnyal vagy vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező, 16–25 év közötti fiatalok jelentkezhettek. 

A támogatások igénybevételére az önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint a mezőgazdaság, turizmus, vendéglátás továbbá az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások jogosultak.

A program keretében az önkormányzati pillér munkaadói számára a diákok legfeljebb napi hatórás munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér összegének 100 százalékát – de legfeljebb a napi hatórás munkaviszony esetén irányadó garantált bérminimum, illetve minimálbér összege – térítik. A diákok a turizmus és a vendéglátás területén, a mezőgazdaságban vagy az erdőgazdálkodásban történő munkaviszony keretében legfeljebb napi nyolcórás foglalkoztatásra jogosultak. Ennél a konstrukciónál a munkaadók számára bértámogatásként a munkabér összegének 75 százaléka – de legfeljebb a garantált bérminimum, illetve a minimálbér összegének 75 százaléka – a térítés összege.

A programnak köszönhetően a diákok így érdemi kereseti lehetőséghez juthatnak, a nettó bérüket pedig tovább emeli a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentessége is.

Az idei évben a legtöbb kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya vármegyékből érkezett. A résztvevő diákok 81 százalékát az önkormányzati pillérben foglalkoztatják, a turizmus és vendéglátás területén közel 5 ezer fiatal kapott munkát, míg a mezőgazdaságban több mint 560 diák foglalkoztatása valósul meg. A legnépszerűbb munkakörök az egyéb, máshova nem sorolható, egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású, a takarító és kisegítő, a hivatalsegéd kézbesítő, valamint a konyhai kisegítő pozíciók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
Hadijelentés a migrációs frontról

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

