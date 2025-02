Orbán Viktor interjúját világszerte óriási érdeklődés övezi

Orbán Viktor Dubajban vett részt az első Tucker Carlson-csúcstalálkozón, amelyre a konzervatív véleményvezér Donald Trump legszorosabb szövetségeseit hívta meg. A találkozó kiemelt eseménye volt a magyar miniszterelnökkel készített interjú, amelyben Orbán Viktor a világpolitika aktuális kérdéseiről fejtette ki véleményét. A beszélgetés központi témái között szerepelt az orosz–ukrán háború, az amerikai és európai politikai átrendeződés, valamint a magyar kormány migrációs és gazdasági stratégiája. A miniszterelnök éles kritikát fogalmazott meg a nyugati beavatkozási kísérletekről és a brüsszeli politikáról, hangsúlyozva, hogy Magyarország szuverenitása nem alku tárgya.

Óriási siker lett Tucker Carlson Orbán Viktorral készült interjúja

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor interjúját milliók követték figyelemmel

Tucker Carlson interjúja Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel hatalmas nézettséget ért el, rövid idő alatt milliók nézték meg a beszélgetést.

A dubaji eseményen készült interjú már 12 óra alatt több mint 344 ezer megtekintést ért el a YouTube-on, míg az X közösségi felületen 1,6 millió emberhez jutott el.

Az interjúval kapcsolatos közösségi médiás bejegyzések is nagy figyelmet kaptak. A Facebookon, Instagramon és más platformokon is sok reakció érkezett az interjúval kapcsolatban, a felhasználók aktívan kommentálták és véleményezték az elhangzottakat. A beszélgetés legfontosabb pillanatai, különösen Orbán Viktor álláspontja a háborúról, a szuverenitásról és a brüsszeli politikáról, élénk visszhangot váltottak ki. A Tucker Carlson interjújának részleteit kiemelő posztok is jelentős elérést generáltak, tovább növelve az érdeklődést.

Az interjúban Orbán Viktor a nemzetközi politika legégetőbb kérdéseiről fejtette ki álláspontját, többek között a USAID-botrányról, az illegális migrációról, a NATO jövőjéről és az orosz–ukrán háborúról. Kijelentette, hogy Magyarország liberális ellenszélben is sikeresen védi hagyományos értékeit, és hogy Donald Trump politikájának visszatérése új helyzetet teremtett Európában.