Orbán Viktor: Az ukrán háború könnyen Afganisztánná válhat az Európai Unió számára

Orbán Viktor miniszterelnök az Egyesült Államokban kirobbant és a demokrata vezetéshez fűződő USAID-botrányról, Donald Trump elnökségének első napjairól, az illegális bevándorlásról, a NATO jelenéről és jövőjéről, valamint az orosz-ukrán háborúról beszélgetett Tucker Carlsonnal.

Mi 15 éve csinálunk valamit elképesztőt Magyarországon, liberális ellenszélben: migráció megállítása, hagyományos értékek védelme, vallási közösségek tisztelete, nincs zöld üzlet, alacsony adózás. Tehát mindent, ami a liberálisok fejében unortodox. Ezért mi egyfajta hősök vagyunk

– fogalmazott Orbán Viktor. Szerinte a másság egyfajta szigete voltunk a liberális óceánban, most azonban Donald Trump elnök érkezése egy teljesen új valóságot hozott el.

És ez talán mondhatom, hogy nagyon hasznos Magyarországnak, mert próbáltam viccelődni, hogy milyen volt az elmúlt 15 év, de ez komoly volt. Tehát amikor hatalmas nyomás van az Egyesült Államokból a mellkasodon, és egy Brüsszelből, az Európai Unióból, amely megpróbál megölni téged, és bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy a kormányzásnak ez a módja nem működhet, akkor nehéz túlélni. Most boldogan emlékszünk vissza, de ez nagyon komoly volt korábban, így most legalább egy jókora löketet kaptunk. Az amerikai nyomás már nem a mellkasunkon van, ezzel boldogok is vagyunk, és még boldogabbak leszünk, ha a brüsszeliták nyomása sem lesz a mellkasunkon

– emelte ki a miniszterelnök.

A demokraták igyekeztek beavatkozni a magyar ügyekbe

Tucker Carlson felidézte, hogy korábban egy vacsora alkalmával a kormányfő egyik tanácsadója azt mondta, az amerikai kormány, a külügyminisztérium és az olyan ügynökségek, mint az USAID, a magyar kabinet ellen dolgoznak, közvetve finanszírozzák az ellenzékét, és valóban megpróbálják aláásni a demokráciát az országában. Hozzátette, ez később kiderült, hogy igaz. Azt kérdezte, érdemes elgondolkodni azon, mikor derül ki, hogy pontosan mit is tett a külügyminisztérium a demokrácia felszámolásáért Magyarországon.

Először is, azt hiszem, hogy azok, akik szeretik az összeesküvés-elméleteket, bajban vannak, mert újakat kell találniuk, miután az eddigiekről kiderült, hogy igazak. Ez az egész egy hatalmas probléma az Egyesült Államokban. Az a helyzet, hogy ez az adófizetők pénze, tehát ha ezt az egészet nem politikai, hanem erkölcsi kérdésnek vesszük, akkor a tény az, hogy a nyugati liberális elit az Egyesült Államok polgárainak adófizetői pénzéből terjeszti az ideológiáját szerte a világban, és Magyarországon több mint 60 NGO-t fizetett politikusokat, médiumokat finanszírozott. Szuverenitásunk és függetlenségünk elleni összeesküvés volt ez

– emelte ki Orbán Viktor a válaszában. Megjegyezte, ugyanez történt a brüsszeli költségvetésből is, ami még botrányosabb, hiszen azt a pénzt a magyarok fizették be a költségvetésbe, és abból finanszírozzák ezeket a beavatkozási kísérleteket. – Ez a globális liberális mélyállam, most látjuk, mi folyik itt valójában – fűzte hozzá a miniszterelnök. Azt is mondta, felvetődik a kérdés, hogy miért akarna bárki olyan halálos eszméket terjeszteni, mint a nyitott határok vagy a transzneműség. – Az egyik motiváció mindig a pénz. Így gondolták tehát az amerikai demokraták, hogy kinyithatják a kaput az üzleti tevékenységük előtt, ha leváltják a kormányokat, amelyek ragaszkodtak a szuverenitáshoz és harcolnak magukért. Ezeknél a kormányoknál ugyanis nehéz dolguk van a spekulánsoknak – fogalmazott.

A Soros-terv

Orbán Viktor szerint a másik ok az, hogy a nyugat-európai baloldal vezetői mélyen meg vannak győződve arról, hogy ha beengedik a migránsokat, akik alapvetően muszlimok, és elvezetik őket a hagyományos keresztény társadalommal való egyesüléshez, akkor sikeres lesz az integráció, és szerintük ennek az egész folyamatnak az eredménye egy jobb és boldogabb társadalom lesz.

Ez az oka annak, hogy Soros György közzétette a tervét. Azt írta le ebben, hogy az Európai Uniónak évente egymillió migránst kellene beengednie Európába. Én mindig azt mondtam, hogy ez a nemzeti kormányok döntése. Tehát ha a németek vagy a franciák szeretnék megcsinálni azt a történelmi kutatási projektet, hogy hogyan javítsák a társadalmukat, akkor tegyék meg. De aki nem hiszi, hogy jó dologgal jönnek, az ne tegye. Tehát Magyarország soha senkit nem próbált arra nevelni, hogy a társadalom hogyan lehetne jobb vagy rosszabb. Mi mindig azt mondtuk, hogy döntsünk mi magunk. És hogy beengedjük a migránsokat, vagy nem engedjük be őket, az kizárólag a mi nemzetünkre tartozik, mint döntés

– mondta. – Tehát ne akarják ránk erőltetni, hogy a migráció jó, és aki nem engedi be a migránsokat, az biztosan rossz ember – tette hozzá. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Donald Trump megváltoztatta a Nyugat gondolkodásmódját, és valószínűleg a geopolitikát is meg fogja változtatni. Az amerikai elnök már most is hatalmas változást hozott a többiek politikai gondolkodásában. Korábban azt mondták, hogy a migráció jó,és nem szabad annak ellenállni, most épp az ellenkezőjét mondják. Most már az érdekeket megvédeni jó dolog, és az illegális migráció különösen rossz. Ugyanez a helyzet a zöldmegállapodás kapcsán is, hiszen korábban azt mondták, a zöld jó, a gazdasági versenyképesség pedig nem számít. – Most már nyilvánvaló, hogy a gazdasági versenyképesség az első, és a zöld kérdések csak a második – sorolta.

Tucker Carlson ezután felidézte, hogy nem erőltették ezeket egyetlen nyugaton kívüli nemzetre sem, például Kínára vagy Indiára, Koreára vagy Japánra, csak a nyugati országokba. Orbán Viktor szerint ennek megértéséhez az európai politikai gondolkodás és szellemiségtörténetének mélyebb megértésére lenne szükség.

Mindig is volt egy erős baloldali liberális közösség, amely nem volt büszke arra, hogy nyugati. Mindig valami rossznak érzékelte a saját civilizációját, és nem az volt a szándékuk, hogy erősebbé tegyék, hanem hogy rombolással javítsanak rajta. Nem szeretik a Nyugatot, nem szeretik a nemzetüket. Néha szégyellik, hogy egy nemzethez tartoznak, mert úgy gondolják, hogy az a nemzet rossz dolog

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint ez a baloldaliak megközelítése, az európai baloldal hagyománya, és az utóbbi években tanúi lehettünk ennek a mindennapi politikai vitában. Orbán Viktor szerint szellemileg egy liberális diktatúra alatt élünk, de politikailag még mindig demokráciákban. Most a migráció miatt van problémánk a demokráciával, mert van egy elit, amely nem hajlandó elfogadni a választók nyilvánvaló akaratát, és ahelyett, hogy elfogadná, inkább a lakossággal szemben a saját őrült elképzeléseit erőlteti – magyarázta.

Orbán Viktor felidézte azt is, hogy korábban, a tömeges migrációs időszak kezdetén a társadalmak több mint a fele támogatta azt, hogy tegyenek valami jót azokért, akiket menekültnek tekintenek. Aztán lassan, de biztosan kiderült, hogy ők alapvetően nem menekültek, és az embercsempészek szervezik őket. – Ez az egész egy nemzetközi fekete üzlet. Most pedig a terrorizmus kerül a felszínre. A probléma az, hogy az elit annyira elkötelezett volt az ideológia mellett, hogy most nehéz megváltoztatni az álláspontjukat – mondta Orbán Viktor, aki kiemelte azt is, hogy Németországban nemsokára választást tartanak, ahol mindenki láthatja, miről beszél.

Kitért arra is, hogy a demokrácia egy olyan fogalom, amit túl sokat és valószínűleg túl gyakran használunk anélkül, hogy pontosan értenénk, mit is jelent.

Sok elmélet létezik, mint tudod, de a leglényegesebb a demokrácia értelmezésének görög eredetű elmélete. Eszerint a demokrácia egyszerre két dolgot jelent, az emberek részvételét, bevonását. Az emberek részvételének azonban jó kormányzást kell eredményeznie. Ha az emberek, a közvélemény bevonása nem eredményez jó kormányzást, az anarchia, és nem demokrácia. És most Európában egy olyan helyzet felé tartunk, ahol az embereknek lehetőségük van szavazni, de nincs esélyük a jó kormányzásra. Tehát Nyugat-Európában egyfajta anarchikus közélet felé haladunk

– fogalmazott.

Bajban az európai gazdaság

Orbán Viktor azt is mondra, a német gazdaság része az európai köteléknek, mert megvan az egységes piac, ami azonban bajban van. – Több mint 30 éve vagyok a nemzetközi politikában, és emlékszem, hogy 30 évvel ezelőtt a világ legnagyobb gazdasága az Európai Unió volt. Most pedig már csak a harmadik. És ha megnézzük a világ öt legnagyobb gazdaságát, nincs köztük egyetlen európai sem. Tehát az Európai Unió gazdaságilag nem egy sikertörténet. És az Európai Unió sikere mindig is szorosan összefügg a német gazdaság sikerével. És most ők szenvednek, és mi is szenvedünk. Az ok nagyon egyszerű. A német gazdaságnak és az európai gazdaságnak volt egy jól működő szerkezeti modellje. Az olcsó orosz energia és a fejlett európai technológia találkozott, és mi versenyképesek voltunk. De most, a háború után elszigetelődtünk az olcsó energiától, és nincs új stratégia, hogy hogyan lehetnénk versenyképesek. Ez az oka annak, hogy Kína, az Egyesült Államok – mivel Trump elnök visszatért – nyilvánvalóan sokkal jobb helyzetben van, mint mi. A vezetés, az ötletek és a víziók hiánya miatt szenvedünk – emelte ki.

Tucker Carlson ezután emlékeztetett arra, hogy a Biden-kormányzat az Északi Áramlat vezeték felrobbantásával kényszerítette rá a zöldmegállapodásra Németországot. – Tehát a NATO legnagyobb szereplője terrorcselekményt, ipari terrorizmust követ el a NATO második legnagyobb szereplője ellen. Hogy lehet, hogy a NATO még mindig létezik, őszintén? És miért nem szól erről senki semmit? – tette fel a kérdést az amerikai újságíró.

Magyarország egy kis ország. Ha ez Magyarországgal történt volna, annak igen nagy visszhangja lett volna, ez nem kérdéses. De tudod, ez Németország...

– felelte gúnyosan Orbán Viktor. Majd kitért arra is, hogy a legfőbb kritikánk az Európai Unióval szemben jelenleg az, hogy mindenkivel háborút indít, aki fontos partnere lehetne. Az Európai Unió megpróbált blokkot építeni ahelyett, hogy az összekapcsolhatóságon alapuló stratégiát és a józan észen alapuló üzletet folytatott volna mindenkivel.

Veszélyes az orosz–ukrán háború

Tucker Carlson arról kérdezte Orbán Viktort, mit szól azokhoz a nyugati vádakhoz, miszerint a kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnök bábja. A miniszterelnök azt mondta, ezek annyira nevetségesek, hogy mindig dilemma számára, hogy reagáljon-e vagy sem.

Az a dolgom, hogy a nemzetemet szolgáljam. Másodszor, vannak emlékeink az oroszokkal, amelyek nem hasonlítanak a mézes hetekre. Az oroszok mindig betartották a szavukat, amikor Putyinnal bármiben megegyeztünk, ez az én részemről is így volt. Ezért az én hozzáállásom az oroszokhoz nem olyan negatív és őrült, mint sok nyugati vezetőé jelenleg. És az én álláspontom az Ukrajna és Oroszország közötti háborúval kapcsolatban mindig az, ez a háború nem Ukrajnáról szól. Ennek a háborúnak a stratégiai oka a NATO bővítése. Ha szeretnénk bővíteni a NATO-t, azt az oroszok soha nem fogják elfogadni. Akár tetszik, akár nem, tudod, nem fogják hagyni, hogy közelebb kerüljünk a határaikhoz. Tehát akkor, amikor kitört a háború, mert Oroszország megszállta Ukrajnát, hogy végleg megállítsa a NATO tagságot és elfoglalja a területeket, akkor azt mondtam a kollégáimnak, hogy minél jobban és minél hamarabb el kell szigetelni ezt az egész konfliktust. Különben a konfliktus felgyorsul, egyre több pénzt emészt fel, egyre több áldozatot, egyre több halottat követel

– idézte fel Orbán Viktor. – És tudod, amikor két szláv nemzet háborúzik, az azért komoly, mert mindkettő katonai alapú nemzet. Ez nem csak egy geopolitikai játszma, ez egy emberi tragédia egyébként. De most a nyugati stratégia az, hogy addig gyilkolnak, ameddig csak kell, így sajnos egyedül maradtam. Mi szavaztunk és én voltam az egyetlen, aki ellenezte az Európai Unió bevonását a háborúba később.Most a szlovákok is ezt az utat követik, plusz Vatikán, most már Donald Trump elnök is. Ez egy új történet, mert az önök elnöke pontosan ugyanazt az utat követi, amit mi – mondta Tucker Carlsonnak a kormányfő. Az újságíró erre azt kérdezte, miért akarta a Biden-kormányzat a háború folytatását és milyen hatásai voltak ennek Magyarországra?

A szankciók és a háború miatt évente kb. 7 milliárd eurót veszítünk délen. Nem tudjuk pontosan a számokat, de Európa közel 200 milliárd eurót költött, ami az európai gazdaságból kikerült. Mint mondtam, elveszítjük a munkánkat, jól működő gazdasági stratégiánkat, mint az európai gazdaság alapját. Másik probléma, hogy rengeteg ember menekül el Ukrajnából. Senki nem tudja pontosan hányan, de több tízmillióan. Az ipari terület teljesen elpusztult, az emberek meg csak menekülnek. És ha Trump elnök nem tud megoldást találni, akkor ez a háború könnyen Afganisztánná válhat az Európai Unió számára

– szögezte le, majd kiemelte, a háború fogyasztja az energiát, az emberéleteket, a pénzt, mindent, tönkreteszi a normális élet kereteit az Európai Unió számára. – A nehézség az, hogy ez nem az én kihívásom, hanem Trump elnök kihívása, hogyan lehet meggyőzni az oroszokat, hogy hagyják abba a háborút, miközben az oroszok alapvetően győznek. Szerencsére megint nem az én dolgom, hogy választ találjak, de meggyőződésem, hogy ha csak közvetlenül az Oroszország és Ukrajna közötti viszonyban próbálsz megoldást találni, akkor soha nem fogsz megoldást találni. Amerikai szempontból a Biden-kormányzatnak sikerült Oroszországot mély integrációba terelni Kínával – magyarázta a miniszterelnök.

Szerinte elkövettünk egy történelmi hibát ami legalább 100 évre meghatározó.

Hozzátette, most, ahogy a Nyugat elkezdte egyre inkább bekebelezni Ukrajnát, először katonai szinten, a hadseregük fejlesztésével, aztán még diplomáciai szinten is, hogy Ukrajna esetleges NATO-tagságáról beszéljünk, az ütközőzónát háborús övezetté alakította át.

– Még ha sok kritikus megjegyzésem is van, nem számít, ha megfelelő nézőpontból nézzük, mi történt Ukrajnában az elmúlt években – tért rá egy másik témára a kormányfő. Úgy döntöttek, hogy háborúba mennek, hogy megvédjék a saját területüket, a saját jogukat, hogy csatlakozhassanak a NATO-hoz, és hogy a nyugati architektúrához, a biztonsági és gazdasági architektúrához tartozzanak. Ez volt a döntésük, és ezért harcolnak. És százezrek életét vesztették el, és hősiesen harcolnak. Szóval nagyon óvatos vagyok, hogy kritikus megjegyzéseket tegyek az elnökre vagy Ukrajnára, mert amit tettek, az tényleg valami hősies és történelmi dolog – mondta. De kitért arra is, hogy Ukrajna félreérthette a Nyugatot, azt hihette hogy örökké támogatni fogják Ukrajnát.

És ezért a viselkedésük nem éppen olyan volt, mint amilyennek normálisnak kellene tekinteni. Mert ha bajban vagy, segítségre van szükséged, akkor elmész valahova, hogy segítséget kérj. Ehelyett nem megfelelő hangnemben kommunikálnak velünk. Azt hitték, hogy ezt megtehetik, mert a nyugat örökre mögöttük marad. Ha jól érted a nyugati politika történetét, akkor ez egy tévhit, mondhatom, hogy nem ez az, aminek a nyugat az elmúlt években véget vetett. A pénzügyi támogatásnak vége, ahogy a katonai támogatásnak is. Tehát a szívem, a szívem az ukránokkal van, de ők nagy-nagy-nagy bajban vannak

– mondta. Orbán Viktor kiemelte, most mindenki azt gondolja, hogy van egy Oroszország nevű problémánk, ami igaz, de aztán hamarosan lesz egy másik problémánk, amit Ukrajnának hívnak. Az amerikai álláspont megváltozásának ellenére Brüsszelben kiadtak egy nyilatkozatot, hogy folytatják a háborút, ahogy eddig is tették, függetlenül attól, hogy az amerikaiak mit mondtak.

Orbán Viktor leszögezte, lehetséges, hogy a következő hat hónapon belül végleges megoldást láthatunk, de akár még korábban is. – Szóval az erős emberek békét kötnek, a gyenge emberek háborút. Most már erős vezetőink vannak – mondta.

Az interjú végén Tucker Calrson szóba hozta, hogy Orbán Viktor Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke, mire a kormányfő úgy reagált, hogy van egy másik rekordja is, hogy 16 évig ellenzékben volt.

Csak mert engem azzal vádolnak, hogy nem vagyok demokratikus, tudod, ezt ne felejtsd el. Oké, 19 év kormányzás, ez már valami. De 16 év ellenzékben és vezetni egy, az még inkább. Szóval ismerem a demokrácia mindkét oldalát, a, a napos és a regnáló oldalát is. Szóval soha nem hagytam ott a politikát, még akkor sem, ha elvesztettem a választást

– mondta, majd hozzátette, úgy látja, Európában a többség a békepárti álláspont felé mozdul el, és a békepártiak most nagyobbak.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott Tucker Carlson amerikai véleményvezérnek, Donald Trump egyik közeli szövetségesének (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)