Orbán Viktor világpolitikai tényező

Orbán Viktort sokszor éri az a kritika, hogy elszigetelődött a nemzetközi diplomáciában és senki nem támogatja a céljait. Both Hunor szerint ez az állítás teljesen alaptalan, elég megnéznünk hozzá a közelmúlt eseményeit. Az elemző rámutatott, hogy a magyar kormányfő az elmúlt év során a világ szinte összes meghatározó vezetőjével tárgyalt, nevét pedig nem csupán az európai politikai diskurzusban emlegetik, hanem még az amerikai elnökjelölti viták során is felmerült. Ez is bizonyítja, hogy a nyugati világot érintő kulcskérdésekben egyértelmű és határozott véleménye van. Ez az interjú, illetve az olyan politikai események, mint a Patrióták Európáért pártszövetség madridi találkozója, vagy Alice Weidel, az AfD vezetőjének magyarországi látogatása szintén azt mutatják, hogy a magyar miniszterelnök aktívan formálja a nemzetközi politikát.

Orbán Viktor interjúja Tucker Carlsonnal újabb példa arra, hogy nemzetközi szinten is nagy figyelem övezi a miniszterelnököt

(Forrás: Facebook)

A USAID-botrány egyáltalán nem volt váratlan

A Tucker Carlsonnal készült interjú során a USAID-botrány és a Magyarországot érintő befolyásolási kísérletek meghatározó témák voltak. Both Hunor szerint a botrány kirobbanása egyáltalán nem meglepő.

Orbán Viktor elmondta, hogy a beavatkozások végső célja a pénzszerzés, hiszen akkor tudnak jól a „zavarosban halászni” a Soroshoz hasonló spekulánsok, ha számukra baráti kormányok ülnek a vezetői pozícióban. Jó sok példa van erre Európában. Emlékezetes volt, hogy Robert F. Kennedy Jr. korábbi demokrata politikus, a mostani Trump-kabinet minisztere arról beszélt korábban, hogy a USAID az amerikai titkosszolgálat fedőszervezete volt, és világszerte azon keresztül fizettek »baráti« újságírókat

– fogalmazott. Kifejtette továbbá, hogy ez a befolyásolási kísérlet Ukrajnában sikerrel járt.

Kennedy nemrégiben arról is nyilatkozott, hogy a Majdan téri 2014-es forradalmat is ezen a szervezeten keresztül fizették az amerikai állampolgárok adójából. A forradalom után aztán Amerikából mondták meg az új ukrán kormány összetételét. Látjuk hova jutott Ukrajna a szuverenitása feladását követően.

Az elemző szerint teljesen érthető álláspont, hogy a magyar miniszterelnök nem akar hazánkban ilyen állapotokat.

Orbán Viktor szerint hazánkat is érinti a külföldi befolyásolás

Orbán Viktor rámutatott, hogy Magyarországon az álcivil szervezetek gyakran végeznek nyilvánvalóan politikai tevékenységet, miközben nem biztosítják a pártokéhoz hasonló szigorú transzparenciát. Ezek a szervezetek gyakran külföldi finanszírozásból tartják fenn magukat, azonban támogatóik pontos kilétéről nem adnak számot. Ez nem csupán a politikai etikával, hanem a demokratikus alapelvekkel is összeegyeztethetetlen. Both Hunor egyetért abban, hogy a transzparencia hiánya nagy veszélyforrás ezen szervezetek esetén.

Nézzük csak meg ezeknek a szervezeteknek beszámolóit: a legtöbből maximum az derül ki, hogy külföldről támogatták őket X összeggel, de az már nem, hogy pontosan kicsoda a finanszírozó. Ez nem átláthatóság. Ugyanez igaz a magát függetlennek mondó sajtó egy részére is.

Ez nem csupán a politikai etikával, hanem a demokratikus alapelvekkel is összeegyeztethetetlen a szakértő szerint.

Békés megoldás a globális konfliktusokra

A magyar miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy elsőként állt ki a béke mellett az orosz–ukrán háború kapcsán, és örömét fejezte ki, hogy Donald Trump amerikai elnök is hasonló álláspontot képvisel. Orbán szerint szomorú látni, hogy Európa vezetői még mindig rossz pályán mozognak, nem tanultak a hibáikból, és téves döntéseikkel tovább húzták a háborút. Azonban bár Orbán Viktor és Trump felismerték a helyes irányt, Both Hunor szerint az európai vezetők körében ez nincs így.

A magyar miniszterelnök elsőként tette le a voksát a béke mellett, és öröm látni, hogy egy olyan erős szövetségest kapott ebben a keresztényi küldetésben, mint az USA elnöke. Orbán Viktor elmondta, hogy szomorú viszont azt látni, hogy Európa még mindig rossz vágányon van, és nem érzékelik Európa vezetői, hogy mekkora a felelősségük abban, hogy ők is hozzájárultak a rossz döntéseikkel a háború elhúzódásához, emberek ezreinek halálához. Sőt még jobban be akartak vonódni a konfliktusba.

Az elemző hangsúlyozta, hogy Ukrajna NATO-csatlakozása volt a konfliktus stratégiai oka, amiért Donald Trump nemrég a Biden-kormányt tette felelőssé. Both Hunor szerint a háború minden téren hatalmas veszteséget okozott Európának.

Ez a háború sem emberileg, sem erkölcsileg, de még anyagilag sem érte meg az európai embereknek. Ezért teljességgel érthetetlen, hogy néhány héttel ezelőtt is volt még olyan német politikus, a bukott német védelmi miniszter személyében, aki még mindig európai katonák Ukrajnába küldéséről ábrándozik.

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy a Századvég Európa Projektjében készített nyugati közvélemény-kutatások már tavaly azt mutatták, hogy az emberek hetven százaléka ellenezte az európai katonák Ukrajnába küldését.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Patrióták Európáért pártcsalád csúcstalálkozóján Madridban 2025. február 8-án. (Fotó: MTI)