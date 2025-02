Rengetegen kíváncsiak Orbán Viktor nemzetközi interjújára

Orbán Viktor Dubajban részt vett az első Tucker Carlson csúcstalálkozón, ahol a kormányfő interjút adott az amerikai jobboldali véleményvezérnek. A beszélgetésre már a helyszínen is sokan voltak kíváncsiak, az interjú megjelenését követően pedig a sztárújságíró X-oldalán megosztott interjúrészletet is több százezren nézték meg. Carlson YouTube-csatornáján is népszerű a beszélgetés és a kommentelők reakciójából az is kiderül, hogy sokan támogatják a magyar miniszterelnököt.

Orbán Viktor olyan vezető, amilyenre Európának szüksége van

– írta egy kommentelő, míg egy másik hozzászóló szerint

Orbán Viktor valódi patrióta, és egyike azon kevés európai vezetőknek, akik ellenzik a globalizációt.

Másvalaki úgy fogalmazott:

Nagyon tisztelem ezt az embert!!!

Egy hozzászóló szerint Orbán Viktor Európa legbátrabb politikusa.

Orbán a MEGA tökéletes vezetője!!!!

– írta valaki, utalva Donald Trump MAGA (Make America Great Again) mozgalmának európai megfelelőjére, (Make Europe Great Again), a Tegyük Újra Naggyá Európát! szlogenre.

Borítókép: Orbán Viktor és Tucker Carlson (Forrás: Facebook.com/Orbán Viktor)