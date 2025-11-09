Halloweenre tervezett terrortámadást egy csoport

A Michigan keleti kerületében november 5-én benyújtott, 93 oldalas vádirat Ayob Asamil Nassert, valamint két testvért, Mohmed Alit és Majed Mahmoudot azzal vádolja, hogy összeesküvést követtek el az ISIS anyagi támogatására – írja a Fox News.

Az ügyészek szerint a trió AR–15 típusú puskákat, sörétes puskákat, kézifegyvereket és körülbelül 1680 darab lőszert halmozott fel, és a tervüket „Pumpkin” néven emlegették – ez volt a halloweeni támadás kódneve. Szintén vádat emeltek a New Jersey-i, 21 éves Milo Sedarat ellen.

A nyomozók szerint a gyanúsítottak Detroit környéki lőtereken gyakoroltak, ISIS-propagandát osztottak meg, és arról beszéltek, hogy lehetséges célpontként ferndale-i LMBTQ-bárok, valamint egy zsidó központ is szóba kerülhet. Az október 31-i razziák során az FBI taktikai mellényeket, GoPro-kamerákat és tárakat foglalt le lakásokból és egy raktárból.

Newarkban Jimenez-Guzelt és Mirreh-t azzal vádolják, hogy összeesküvést követtek el egy külföldi terrorszervezet anyagi támogatására – jelentette az Associated Press. Jimenez-Guzelt további vádpont is terheli, miután a nyomozók kedden a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren vették őrizetbe, amikor állítólag Törökország felé indult, hogy Szíriába jusson tovább. Az AP által idézett bírósági dokumentumok szerint az utazási tervek felgyorsultak az október 31-i michigani letartóztatások után, mert a gyanúsítottak az őrizetbe vettekkel rendszeresen üzenetet váltottak.