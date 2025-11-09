FBIISISMichigan

Halloweenre tervezett terrortámadást egy csoport

Szövetségi ügyészek közlése szerint az FBI felszámolt egy Michiganből egészen New Jerseyig terjedő, ISIS-kapcsolatú hálózatot. A hatóságok több fiatal férfit is megvádoltak egy összehangolt akcióban, amelynek részeként állítólag egy halloweeni tömeges támadást terveztek, valamint arra készültek, hogy külföldön csatlakozzanak az Iszlám Államhoz.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 11:56
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) J. Edgar Hoover épülete Fotó: ERIC BARADAT Forrás: AFP
A New Jersey-i Montclairből származó, 19 éves Tomas Jimenez-Guzelt és a washingtoni Kentben élő, 19 éves Saed Mirreh-t a héten vették őrizetbe egy New Jersey-i ügyben. Az igazságügyi minisztérium szerdán jelentette be az új vádakat, a nyomozást pedig kiterjedt szövetségi vizsgálatnak nevezte, amely olyan szélsőségesekre irányult, akik titkosított üzenetküldő alkalmazásokon keresztül kommunikáltak. Alina Habba amerikai ügyész szerint a New Jersey-i vádlottak hűséget fogadtak az ISIS-nek, és rendszeres kapcsolatban álltak a michigani csoporttal – írja az Origo.

Az FBI felszámolt egy Michiganből egészen New Jerseyig terjedő, ISIS hálózatot (Fotó: HANDOUT / FBI)
Az FBI felszámolt egy Michiganből egészen New Jerseyig terjedő ISIS-hálózatot. Forrás: FBI

A Michigan keleti kerületében november 5-én benyújtott, 93 oldalas vádirat Ayob Asamil Nassert, valamint két testvért, Mohmed Alit és Majed Mahmoudot azzal vádolja, hogy összeesküvést követtek el az ISIS anyagi támogatására – írja a Fox News.

Az ügyészek szerint a trió AR–15 típusú puskákat, sörétes puskákat, kézifegyvereket és körülbelül 1680 darab lőszert halmozott fel, és a tervüket „Pumpkin” néven emlegették – ez volt a halloweeni támadás kódneve. Szintén vádat emeltek a New Jersey-i, 21 éves Milo Sedarat ellen.

A nyomozók szerint a gyanúsítottak Detroit környéki lőtereken gyakoroltak, ISIS-propagandát osztottak meg, és arról beszéltek, hogy lehetséges célpontként ferndale-i LMBTQ-bárok, valamint egy zsidó központ is szóba kerülhet. Az október 31-i razziák során az FBI taktikai mellényeket, GoPro-kamerákat és tárakat foglalt le lakásokból és egy raktárból.

Newarkban Jimenez-Guzelt és Mirreh-t azzal vádolják, hogy összeesküvést követtek el egy külföldi terrorszervezet anyagi támogatására – jelentette az Associated Press. Jimenez-Guzelt további vádpont is terheli, miután a nyomozók kedden a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren vették őrizetbe, amikor állítólag Törökország felé indult, hogy Szíriába jusson tovább. Az AP által idézett bírósági dokumentumok szerint az utazási tervek felgyorsultak az október 31-i michigani letartóztatások után, mert a gyanúsítottak  az őrizetbe vettekkel rendszeresen üzenetet váltottak.

A vádiratok titkosított WhatsApp-csoportokról számolnak be „Muslimeen” néven, ahol a gyanúsítottak állítólag ISIS-anyagokat osztottak meg, fegyveres edzéseket szerveztek és a „Pumpkin” akció időzítéséről beszéltek.

A hatóságok szerint a két csoport valójában egyetlen hálózat része volt: némelyikük belföldi támadásokat tervezett, mások pedig külföldre akartak utazni, hogy az ISIS-hez csatlakozzanak.

A michigani gyanúsítottak továbbra is őrizetben vannak Detroitban; Jimenez-Guzel és Mirreh Newarkban és Seattle-ben álltak bíróság elé. Mindannyian egy külföldi terrorszervezet anyagi támogatásával kapcsolatos vádpontokkal néznek szembe, és további fiatalkorúak ügyei is előkerülhetnek, amelyek egyelőre zár alatt állnak.

 

Borítókép: A Szövetségi Nyomozó Iroda J. Edgar Hoover-épülete  (Fotó: AFP)

