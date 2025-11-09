A New Jersey-i Montclairből származó, 19 éves Tomas Jimenez-Guzelt és a washingtoni Kentben élő, 19 éves Saed Mirreh-t a héten vették őrizetbe egy New Jersey-i ügyben. Az igazságügyi minisztérium szerdán jelentette be az új vádakat, a nyomozást pedig kiterjedt szövetségi vizsgálatnak nevezte, amely olyan szélsőségesekre irányult, akik titkosított üzenetküldő alkalmazásokon keresztül kommunikáltak. Alina Habba amerikai ügyész szerint a New Jersey-i vádlottak hűséget fogadtak az ISIS-nek, és rendszeres kapcsolatban álltak a michigani csoporttal – írja az Origo.
Halloweenre tervezett terrortámadást egy csoport
Szövetségi ügyészek közlése szerint az FBI felszámolt egy Michiganből egészen New Jerseyig terjedő, ISIS-kapcsolatú hálózatot. A hatóságok több fiatal férfit is megvádoltak egy összehangolt akcióban, amelynek részeként állítólag egy halloweeni tömeges támadást terveztek, valamint arra készültek, hogy külföldön csatlakozzanak az Iszlám Államhoz.
A Michigan keleti kerületében november 5-én benyújtott, 93 oldalas vádirat Ayob Asamil Nassert, valamint két testvért, Mohmed Alit és Majed Mahmoudot azzal vádolja, hogy összeesküvést követtek el az ISIS anyagi támogatására – írja a Fox News.
Az ügyészek szerint a trió AR–15 típusú puskákat, sörétes puskákat, kézifegyvereket és körülbelül 1680 darab lőszert halmozott fel, és a tervüket „Pumpkin” néven emlegették – ez volt a halloweeni támadás kódneve. Szintén vádat emeltek a New Jersey-i, 21 éves Milo Sedarat ellen.
A nyomozók szerint a gyanúsítottak Detroit környéki lőtereken gyakoroltak, ISIS-propagandát osztottak meg, és arról beszéltek, hogy lehetséges célpontként ferndale-i LMBTQ-bárok, valamint egy zsidó központ is szóba kerülhet. Az október 31-i razziák során az FBI taktikai mellényeket, GoPro-kamerákat és tárakat foglalt le lakásokból és egy raktárból.
Newarkban Jimenez-Guzelt és Mirreh-t azzal vádolják, hogy összeesküvést követtek el egy külföldi terrorszervezet anyagi támogatására – jelentette az Associated Press. Jimenez-Guzelt további vádpont is terheli, miután a nyomozók kedden a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren vették őrizetbe, amikor állítólag Törökország felé indult, hogy Szíriába jusson tovább. Az AP által idézett bírósági dokumentumok szerint az utazási tervek felgyorsultak az október 31-i michigani letartóztatások után, mert a gyanúsítottak az őrizetbe vettekkel rendszeresen üzenetet váltottak.
A vádiratok titkosított WhatsApp-csoportokról számolnak be „Muslimeen” néven, ahol a gyanúsítottak állítólag ISIS-anyagokat osztottak meg, fegyveres edzéseket szerveztek és a „Pumpkin” akció időzítéséről beszéltek.
A hatóságok szerint a két csoport valójában egyetlen hálózat része volt: némelyikük belföldi támadásokat tervezett, mások pedig külföldre akartak utazni, hogy az ISIS-hez csatlakozzanak.
A michigani gyanúsítottak továbbra is őrizetben vannak Detroitban; Jimenez-Guzel és Mirreh Newarkban és Seattle-ben álltak bíróság elé. Mindannyian egy külföldi terrorszervezet anyagi támogatásával kapcsolatos vádpontokkal néznek szembe, és további fiatalkorúak ügyei is előkerülhetnek, amelyek egyelőre zár alatt állnak.
Borítókép: A Szövetségi Nyomozó Iroda J. Edgar Hoover-épülete (Fotó: AFP)
