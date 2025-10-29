Terrorizmus miatt emeltek vádat a koppenhágai antiszemita támadók ellen

A közlemény szerint a két, 18 és 20 éves férfi öt kézigránátot vitt magával az izraeli nagykövetség közelében lévő területre tavaly október 2-án éjjel, és ezek közül kettőt a diplomáciai épület felé dobtak; de célt tévesztettek, így a gránátok egy közeli lakóházba csapódtak be, ott robbantak fel.
Úgy véljük, hogy a vádlottak szándéka az izraeli nagykövetség megtámadása volt, így cselekményüket az adott körülmények között terrorcselekménynek kell tekinteni
– jelentette ki Lise-Lotte Nilas, az ügyben eljáró ügyész a közlemény szerint. Hozzátette, hogy
a két érintettet terrorizmus és terrorcselekmény kísérlete miatt is büntetőeljárás alá vonták, és börtönbüntetés kiszabását fogják indítványozni az ügyükben, továbbá ki is utasíthatják őket Dánia területéről.
A közlemény szerint a hatnaposra tervezett tárgyalásra a november 12. és február 3. közötti időszakban kerülhet majd sor.
A koppenhágai kézigránátos támadást mindössze néhány órával azután követték el, hogy Izrael svédországi nagykövetségének a közelében is lövöldözés tört ki. A svéd kormány szerint tavaly az Izrael és a Gázát irányító palesztin iszlamista szervezet, a Hamász között 2023 októberében kirobbant fegyveres konfliktusnak betudhatóan történt több incidens izraeli érdekek ellen Svédországban. Februárban Stockholmban a rendőrség egy gránátot foglalt le az izraeli nagykövetség területén – a nagykövet szerint terrortámadási kísérletről volt szó –, majd májusban lövöldözés volt a diplomáciai képviselet előtt.