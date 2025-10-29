terrorIzraelDánia

Terrorizmus miatt emeltek vádat a koppenhágai antiszemita támadók ellen

Terrorizmus miatt vádat emeltek két svéd állampolgár ellen, akik tavaly októberben kézigránáttal merényletet követtek el Izrael koppenhágai nagykövetsége ellen – jelentette be a dán ügyészség.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 20:20
Dán rendőrök Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
A közlemény szerint a két, 18 és 20 éves férfi öt kézigránátot vitt magával az izraeli nagykövetség közelében lévő területre tavaly október 2-án éjjel, és ezek közül kettőt a diplomáciai épület felé dobtak; de célt tévesztettek, így a gránátok egy közeli lakóházba csapódtak be, ott robbantak fel.

Úgy véljük, hogy a vádlottak szándéka az izraeli nagykövetség megtámadása volt, így cselekményüket az adott körülmények között terrorcselekménynek kell tekinteni

– jelentette ki Lise-Lotte Nilas, az ügyben eljáró ügyész a közlemény szerint. Hozzátette, hogy 

a két érintettet terrorizmus és terrorcselekmény kísérlete miatt is büntetőeljárás alá vonták, és börtönbüntetés kiszabását fogják indítványozni az ügyükben, továbbá ki is utasíthatják őket Dánia területéről.

A közlemény szerint a hatnaposra tervezett tárgyalásra a november 12. és február 3. közötti időszakban kerülhet majd sor.

A koppenhágai kézigránátos támadást mindössze néhány órával azután követték el, hogy Izrael svédországi nagykövetségének a közelében is lövöldözés tört ki. A svéd kormány szerint tavaly az Izrael és a Gázát irányító palesztin iszlamista szervezet, a Hamász között 2023 októberében kirobbant fegyveres konfliktusnak betudhatóan történt több incidens izraeli érdekek ellen Svédországban. Februárban Stockholmban a rendőrség egy gránátot foglalt le az izraeli nagykövetség területén – a nagykövet szerint terrortámadási kísérletről volt szó –, majd májusban lövöldözés volt a diplomáciai képviselet előtt. 

Az incidensek után a svéd hatóságok megszigorították biztonsági intézkedéseiket az országban található izraeli érdekeltségek és a zsidó intézmények környezetében.

Borítókép: Illusztráció. Dán rendőrök (Fotó: AFP)

