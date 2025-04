Irán állhatott az izraeli nagykövetség elleni merénylet mögött

Irán állhat a stockholmi izraeli nagykövetség elleni tavaly május támadás mögött – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap a svéd rendőrségre hivatkozva.

A stockholmi izraeli nagykövetség ellen tavaly kíséreltek meg támadást. Illusztráció (Forrás: Pixabay)

Egy 15 éves fiatalt arra utasítottak, hogy fegyverrel a nagykövetséghez utazzon, azonban őt még érkezése előtt letartóztatták. Másnap egy 14 éves elkövetőnek sikerült lövéseket leadnia a diplomáciai képviselet közelében, mielőtt elfogták volna.

A történtek aggodalommal töltötték el a svédországi zsidó közösséget, az észak-európai országban ugyanis a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni támadás óta különösen felerősödött az antiszemitizmus.

A Svéd Biztonsági Szolgálat gyorsan kapcsolatot talált az események és Irán között.

Az iráni nagykövetség Svédországban „hamisnak és propagandisztikusnak” minősítette a vádakat, tagadva minden érintettséget az ügyben.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma januárban szankciókat vezetett be a Foxtrot nevű svéd bűnszervezet és annak vezetője, Rawa Majid ellen, miután újabb támadási kísérlet történt az izraeli nagykövetség ellen. A minisztérium közleménye szerint Majid együttműködött az iráni hírszerzéssel, és tinédzsereket használt fel az izraeliek és zsidók elleni támadások végrehajtására.

Az eset nem egyedi: az elmúlt években több, Iránhoz köthető terrortámadási kísérletről érkezett jelentés zsidó közösségek és vezetők ellen Európa-szerte, beleértve egy németországi zsinagóga elleni lövöldözést és tervezett támadásokat ciprusi zsidó célpontok ellen.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)