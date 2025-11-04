Rendkívüli

Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját + videó

Terrortámadást hiúsított meg az FBI Michiganben

Terrorcselekmény kitervelése miatt eljárás indult Michigan államban két férfi ellen, akik a hatóságok szerint nagy tűzerejű fegyverek beszerzése után fegyveres támadásra készültek Detroit külvárosában, és homoszexuális bárokat szemeltek ki lehetséges célpontokként – közölte hétfőn az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).

2025. 11. 04. 6:56
Egy michigani rendőr az FBI terrorelhárító egységét segíti Fotó: AFP
A vádemelési javaslat szerint Momed Alit és Majed Mahmoudot az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet szélsőséges ideológiája inspirálta a támadás elkövetésére. Az illetékes szövetségi bíróságon bemutatott, 72 oldalas iratban egy kiskorút is megemlítenek, aki a gyanú szerint aktívan részt vett a merénylet megtervezésében.

Képünk illusztráció – Az FBI terrorelhárítási munkacsoportjának tagjai
Képünk illusztráció. Az FBI terrorelhárítási munkacsoportjának tagjai. Fotó: AFP/Jeff Kowalsky

A fiatal férfiakat az FBI ügynökei hetekig megfigyelés alatt tartották, és titkosított online csevegéseikhez is hozzáfértek. A fiatalok beszélgetéseikben többször említették a „pumpkin” (úritök) szót, ami a nyomozók szerint egy halloween idejére tervezett támadás kódneve lehetett.

A hatóságok szerint Ali és Mahmoud fegyverek beszerzésével és birtoklásával vádolhatók terrorcselekmény előkészítése céljával. 

A hatóságok közlése szerint Mahmoud nemrég több mint 1600 darab, AR–15 típusú félautomata gépfegyverhez használható lőszert vásárolt, és társával rendszeresen gyakorolt lőtereken. A két férfit pénteken vették őrizetbe, és hétfő délután álltak először bíróság elé. Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter az X közösségi oldalon kijelentette: 

Amerikai hőseink megakadályoztak egy terrortámadást.

Mahmoud védőügyvédje nem kívánt nyilatkozni, Ali ügyvédje pedig kijelentette, hogy a vádak „hisztérián és félelemkeltésen” alapulnak.

Ez már a második olyan ügy Detroitban és környékén az idén, amelyet az Iszlám Állam ihletett. Májusban az FBI őrizetbe vett egy férfit, aki hónapokon át tervezett egy amerikai katonai bázis elleni támadást a közeli Warrenben. Az illető, Ammar Said, tagadta bűnösségét és még mindig előzetes letartóztatásban van.

Borítókép: Egy michigani rendőr az FBI terrorelhárító egységét segíti (Fotó: AFP)

Kádár kezéhez vér tapad

1961-ig összesen 367 főt ítéltek halálra, ezek közül 229 fő esetében végre is hajtották az ítéletet.

